De vormdip van Andy Robertson is een groot probleem voor Liverpool, dat nu volop in verband wordt gebracht met andere linksbacks.

Hoewel er zaterdag thuis tegen Fulham twee punten werden verspeeld, waren er genoeg positieve punten voor Arne Slot om uit het 2-2 gelijkspel te halen. De enorme fout van Robertson, die een vroege rode kaart kreeg, was daar echter zeker niet een van.

De Schot had een slechte wedstrijd op Anfield. Eerst veranderde hij de pass van Andreas Pereira ongelukkig van richting waardoor de bal langs Alisson Becker ging, daarna verloor hij de Braziliaan uit het oog bij het openingsdoelpunt in de elfde minuut. Daarna kreeg de dertigjarige Robertson terecht een directe rode kaart voor het onderuithalen van Harry Wilson, nadat hij de Welshman de bal had geschonken met een ontzettend zwakke eerste balaanraking.

Helaas voor Robertson kwam zijn teleurstellende optreden niet als een grote verrassing, aangezien hij het hele seizoen al worstelt met zijn vorm. Zijn prestatie van zaterdag onderstreepte alleen maar dat Liverpool een nieuwe linksback nodig heeft.

Kostas Tsimikas, die momenteel geblesseerd is, heeft in het verleden uitstekend als vervanger van Robertson gefunctioneerd, maar weinigen geloven echt dat de Griek het niveau heeft dat vereist is om de vaste linksback van de Reds te zijn - en zeker niet op lange termijn, aangezien hij 'al' 28 is.

Welke nieuwe linksback kan Slot bij Liverpool aantrekken? Voetbalzone zet hieronder de belangrijkste kanshebbers op een rij...