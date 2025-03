Todd Boehly komt met duidelijkheid over uitbreiding Stamford Bridge en verkoop Chelsea

Artikel gaat hieronder verder

Todd Boehly, een Amerikaanse miljardair, kocht Chelsea in samenwerking met Behdad Eghbali en zijn participatiemaatschappij Clearlake Capital in 2022. Terwijl Clearlake 61,5 procent van The Blues in handen heeft, heeft de Amerikaan een minderheidsaandeel van 13 procent. De nieuwe eigenaren hebben sinds hun aantreden meer dan 1 miljard pond (ongeveer 1,2 miljard euro) uitgegeven aan transfers van spelers, maar de prestaties van de club op het veld waren niet naar wens. Er is kritiek op het nieuwe regime en er zijn ook berichten dat er een mogelijke breuk is tussen Boehly en Clearlake over de bouw van een nieuw stadion en dat Boehly als gevolg daarvan uit de club zou kunnen stappen.

De in de Verenigde Staten gevestigde zakenman weerlegde echter de geruchten over zijn vertrek toen hij Bloomberg UK vertelde: "Waar de media over schrijft is niet realistisch. We zijn afgestemd op wat we proberen te doen en proberen op te bouwen. De status quo is iets dat prima is. We leren van elkaar. We moeten nadenken over wat we op de lange termijn proberen te bereiken."

Hij voegde eraan toe: "We zullen het op elke manier kunnen uitwerken. Als je kijkt naar de evolutie van het team, zijn we op één lijn gekomen over wat we proberen te doen en wat we proberen op te bouwen. Het is een jonge ploeg met lange contracten."



"Al deze dingen waren nieuw. Om al die dingen te doen die we hebben gedaan, is dat omdat we op één lijn zitten. We voeren een plan uit dat Chelsea uiteindelijk zal brengen waar het thuishoort. We zitten in de top vier van de Premier League."

Over het bouwen van een nieuw stadion voor de ploeg uit West-Londen gaf Boehly toe dat de beslissing zou kunnen leiden tot een scheiding van wegen: "We hebben een grote stadionontwikkelingsmogelijkheid die we verder moeten uitwerken. Dat zal het punt zijn waarop we op één lijn zitten of uiteindelijk besluiten om verschillende wegen in te slaan."

Enzo Maresca's ploeg komt volgende maand na de interlandbreak weer in actie. Op 3 april komt stadsgenoot Tottenham Hotspur op bezoek op Stamford Bridge voor de Premier League.