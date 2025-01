EA FC 25 career mode talenten en wonderkids: De beste aanvallers, middenvelders, verdedigers en keepers

Om je een goede start te geven op EA Sports FC 25, presenteert Voetbalzone de beste wonderkinderen in het spel.

EA Sports FC 25 is eindelijk beschikbaar en dat betekent dat de meesten van jullie onmiddellijk aan de slag gaan met Career Mode.

Het spotten van het volgende grote talent voordat anderen dat doen en hen vervolgens ontwikkelen tot spelers van wereldklasse blijft een fantastisch gevoel, maar belangrijker nog, het helpt je op weg naar succes in FC 25.

Of je nu de leiding hebt over een kleinere ploeg met een krap budget of een topper in het voetbal bent, het vinden van jonge talenten met veel potentieel is en blijft een topprioriteit.

Hier presenteert Voetbalzone je de beste jonge spelers en alle top "wonderkids" van 20 jaar en jonger die je simpelweg niet kan laten lopen in de EA Sports FC 25 career mode, weergegeven per positie en potentieel.

POS = Positie | CR = Huidige rating | PR = Potentiële rating