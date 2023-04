Turkse aanvaller van 13 miljoen scoort onder toeziend oog van Ajax en Huntelaar

Zaterdag, 15 april 2023 om 12:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:57

Ajax volgt de ontwikkelingen van Kerem Aktürkoglu op de voet, weet tv100. Volgens de Turkse nieuwszender zat Klaas-Jan Huntelaar vrijdag op de tribune voor de aanvaller bij Galatasaray - Kayserispor (6-0), waarin hij scoorde en een assist uitdeelde. Aktürkoglu kreeg dus een speciale aantekening bij zijn naam, terwijl ook ploeggenoten Victor Nelsson en Sacha Boey werden bekeken.

Galatasaray had vrijdag geen kind aan Kayserispor, dat met 6-0 op de broek kreeg in het Nef Stadyumu. Aktürkoglu ontpopte zich tot een van de uitblinkers bij Cimbom, door de 1-0 van Mauro Icardi voor te bereiden en zelf de 5-0 tegen de touwen te schieten. Huntelaar zag dat alles tevreden aan in het bijzijn van onder meer Henk Veldmate en Adrie Koster. Zij zouden in Aktürkoglu een potentiële versterking zien voor komend seizoen.

Klaas Jan Huntelaar was samen met een scout aanwezig bij Galatasaray vs Kayserispor https://t.co/LYfcz08Xvb — Rinzinho (@Rinzinho) April 14, 2023

De 24-jarige vleugelaanvaller maakt een prima seizoen door in Turkije en was al goed voor acht treffers en vier assists in 26 competitiewedstrijden. Bij Ajax renderen de vleugels juist nog niet zoals gewenst. Steven Bergwijn is al lang niet de oude meer, terwijl Mohammed Kudus van origine meer een nummer 10 is. Francisco Conceição levert nog te weinig rendement en Dusan Tadic wordt meer gezien als spits. Vandaar dat de naam 'Aktürkoglu' op tafel is komen te liggen.

Volgens Transfermarkt wordt de negentienvoudig Turks international momenteel op een marktwaarde van dertien miljoen euro getaxeerd. Nelsson en Boey vertegenwoordigen een soortgelijk bedrag. Ook voor hen zat de Ajax-delegatie op de tribune: de respectievelijk centrumverdediger en rechtsback van Galatasaray hielden probleemloos de nul tegen de nummer zeven van de Süper Lig.