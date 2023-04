Bewierookte Twitter-verslaggever MVV stopt per direct door ‘bepaalde mensen’

Ralf Crutzen legt zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij MVV Maastricht per direct neer. De bewierookte Twitter-verslaggever voelt zich daartoe genoodzaakt, omdat 'bepaalde mensen binnen de club zorgen ervoor dat het niet meer werkbaar is'. "Met heel veel pijn in het hart: waar ik het seizoen nog af zou maken als Twitteraar van MVV, heb ik besloten om er per direct mee te stoppen", schrijft Crutzen op zijn eigen Twitter-account.

Crutzen is bezig aan zijn derde jaar als vrijwilliger bij MVV. De verslaggever verwierf de afgelopen seizoenen faam met diverse ludieke tweets, bijvoorbeeld met een poging om Cristiano Ronaldo naar Maastricht te halen. "Our manager will respect you Cristiano and you can have as many vlaaien as you want", tweette MVV eind 2022 na het befaamde interview van Ronaldo met Piers Morgan, waarin de Portugees zei geen respect te voelen van manager Erik ten Hag.

Ik ben in Helmond en kan met geen mogelijkheid het MVV-Twitteraccount in (niemand weet waar de verificatiecode om in te loggen heen is gestuurd), dus het wordt een mooie avond voor iedereen die geen fan is van m’n tweets daar. #helmvv pic.twitter.com/jVtnUeVOxU — Ralf (@RalfCrutzen) April 7, 2023

Er komt een abrupt einde aan het dienstverband van Crutzen bij MVV. "Bepaalde personen binnen de club zorgen ervoor dat het voor mij niet meer werkbaar is en ik niet meer ervan kan maken wat ik zou willen", zegt hij. "Jammer, want na me 3 mooie jaren vrijwillig te hebben ingezet voor de club wilde ik het graag mooi afsluiten. Dat is me niet gegund en er is zelfs geroepen dat ze het prima zonder mij af kunnen. Aan alle supporters: tot vrijdag op de tribune en hopelijk op naar de play-offs."

Vrijdagavond was Crutzen afgereisd met MVV naar Helmond Sport, maar hij kon opmerkelijk genoeg geen verslag van de wedstrijd doen. "Ik ben in Helmond en kan met geen mogelijkheid het MVV-Twitteraccount in. Niemand weet waar de verificatiecode om in te loggen heen is gestuurd, dus het wordt een mooie avond voor iedereen die geen fan is van m’n tweets daar."