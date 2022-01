‘Rond 01.00 uur dacht ik: Angela de Jong, daar ga ik wat mee doen’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 18:00 • Dominic Mostert

MVV Maastricht maakt al enige tijd furore op Twitter. De club uit de Keuken Kampioen Divisie publiceert, met name op wedstrijdavonden, humoristische tweets die soms wel duizenden likes genereren. De man achter het socialmedia-account vertelt aan ESPN over zijn werk. "Het wordt goed ontvangen, dat is leuk om te zien", lacht Ralf Crutzen voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven van zaterdagavond.

Crutzen gaat al sinds zijn elfde naar wedstrijden van MVV en ging tijdens de coronacrisis aan de slag als socialmediaredacteur bij de club. Hij hield al het Instagram-account van 433 bij en heeft zodoende ervaring in de branche. "Ik heb gemaild naar MVV en zei: goh, ik zou graag het stadion weer in kunnen, hebben jullie nog een baantje voor mij? Ze vroegen of ik de Instagram Stories wilde bijhouden, dus dat heb ik een half jaartje gedaan. Op een gegeven moment was onze vaste twitteraar ziek en vroeg onze perschef of ik het wilde overnemen. Ik had daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zei dat ik het wel wilde doen, maar dan wel op mijn manier: een beetje het randje opzoeken. Dat sloeg aan."

Wat voor tweets plaatst MVV zoal? Op een wedstrijdavond tegen Excelsior schrijft de club: 'De DJ op Woudestein draait al de hele warming-up tracks van Rotterdamse rappers, dus het kan niet anders dan dat onze spelers kaulo veel zin hebben om zometeen hun balliepatta's aan te trekken en met een ongelofelijke drip zieke torrie te zetten op Excelsior.' Vorige week voorspelde MVV een lastige uitwedstrijd tegen FC Volendam. "Koploper Volendam scoorde dit seizoen al net zo vaak als dat Angela de Jong afgelopen week in een talkshow zat (52 keer)." Die laatste kwam voor de wedstrijd al in Crutzen op. "Ik lag de avond voor de wedstrijd in bed. Rond 01.00 uur dacht ik: Angela de Jong, daar ga ik wat mee doen. Ik heb die tweet toen naar mezelf geappt en een dag later geplaatst. Er gebeurde precies waarop ik hoopte."

Het zal vanavond een lastige wedstrijd gaan worden voor MVV: koploper Volendam scoorde dit seizoen al net zo vaak als dat Angela de Jong afgelopen week in een talkshow zat (52 keer). #mvvvol — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) January 21, 2022

Crutzen wil dat de tweets spontaan blijven. "Het is niet dat ik ga zitten en denk: nu moet ik tweets bedenken. Het moet wel leuk blijven, ik wil het niet forceren. Ik wil dat het origineel blijft", geeft hij aan. Niet iedereen kan er echter altijd om lachen. Zo was provinciegenoot Roda JC Kerkrade niet blij met een tweet die Crutzen op zijn persoonlijke account plaatste voorafgaand aan een onderling duel. "Ik vroeg op mijn persoonlijke account: ik moet morgen werken in Duitsland, weet iemand wat de coronaregels daar zijn? Die tweet was helemaal niet goed opgepakt, tien likes ofzo. Een dag later komen we met z’n vieren aan bij Roda. De beveiliger zei dat de andere drie mochten doorlopen, maar ik moest even wachten. ‘We willen je er niet in laten, want je hebt iets provocerends getweet over Roda, zei hij." Crutzen kwam ook daadwerkelijk het stadion niet binnen. Als zoiets nog een keer zou gebeuren, zou hij een stadionverbod krijgen, luidde de boodschap zelfs.

Werd aangesproken en als dit nog één keer zou gebeuren, kwam ik er sowieso nooit meer in. Als dit niet mag bij een derby, is er wat mij betreft geen derby meer. Wat is er dan nog over van gezonde rivaliteit? Precies, niks. En nu snel terug naar huis uit Duitsland. — Ralf (@RalfCrutzen) January 7, 2022

Een tweet waar wel veel mensen om konden lachen, ging over de Super League. "Bij dezen willen wij graag laten weten dat we geen intentie hebben om deel te nemen aan de nieuw te vormen Super League", klonk het op 18 april 2021 vanuit het officiële account van MVV. Ruim 4600 mensen liketen de tweet. "Dat is onze beste tweet ooit op het MVV-account. Allerlei clubs zeiden dat ze niet zouden deelnemen aan de Super League, zoals Ajax en Paris Saint-Germain. Toen dacht ik: wij moeten met MVV ook even een statement maken, even de supporters geruststellen. Zoveel clubs zegden af, dus op een gegeven moment zouden ze ook bij ons aankloppen."

Bij dezen willen wij graag laten weten dat we geen intentie hebben om deel te nemen aan de nieuw te vormen Super League. — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) April 18, 2021

Zaterdagavond richt Crutzen zich op de uitwedstrijd tegen Eindhoven. De vraag is voor hoe lang, blijkt uit een tweet die kort voor de wedstrijd is geplaatst. "MVV mist vanavond door blessures en andere omstandigheden bijna een elftal aan spelers. Mocht u gedurende de tweede helft geen tweets meer zien verschijnen op dit account, is dat omdat ik ben ingevallen als linksback."