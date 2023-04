Toon Gebrands keert terug in de voetballerij: ‘Schat aan ervaring’

Vrijdag, 7 april 2023 om 16:59 • Davey de Laat • Laatste update: 16:59

Toon Gebrands gaat bij Vitesse aan de slag als adviseur, zo maken de Arnhemmers bekend via de clubsite. De voormalig directeur van AZ en PSV gaat interim-directeur Peter Rovers en de rest van de organisatie als coach ondersteunen. Vitesse kan de steun van Gerbrands goed gebruiken. Donderdag werd bekend dat algemeen directeur Pascal van Wijk afscheid nam van de club en sportief staan de Arnhemmers slechts op doelsaldo boven de degradatiezone.

Rovers is tevreden over de huidige samenstelling van de directie. "Met Toon Gerbrands, Bert Roetert en Peter van Bussel beschikken we over een inhoudelijk sterk team, met uiteenlopende specialismen”, laat de interim-directeur weten op de clubsite van Vitesse. “We kunnen bouwen op enerzijds een schat aan ervaring in voetbal en crisismanagement en anderzijds een groot Vitesse-gevoel en een sterke binding met de Arnhemse regio.”

Vitesse staat er sportief beroerd voor in de Eredivisie en moet uitkijken dat het niet degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. “We kunnen er niet omheen dat het lastige tijden zijn, maar gaan volle bak aan de slag om onze situatie op alle fronten te verbeteren en de juiste koers in te zetten. En dat alles doen we uiteraard ook samen met de specialisten binnen de bestaande Vitesse-organisatie, waar altijd keihard gewerkt wordt”, vervolgt Rovers.

Gerbrands, die per direct begint als adviseur in Arnhem, werkte in het verleden voor de nationale volleybalbond en schaatsploeg DSB. In 2002 werd hij aangesteld als algemeen directeur bij AZ, waar hij landskampioen werd, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. Ook maakte hij de val van eigenaar Dirk Scheringa mee. Twaalf jaar later, in 2014, trad hij in dezelfde functie in dienst bij PSV. Bij de Eindhovenaren behaalde hij meerdere landstitels en werd hij benoemd tot erelid van de club. Ook werd hij na zijn afscheid bij PSV benoemd tot ereburger van de stad Eindhoven.