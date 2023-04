Manchester City laat ook zonder Haaland geen spaan heel van Liverpool

Zaterdag, 1 april 2023 om 15:24 • Guy Habets

Manchester City heeft de topper tegen Liverpool overtuigend in winst omgezet. The Citizens kwamen in de eerste helft op achterstand door een goal van Mohamed Salah, maar rechtten de rug en speelden Liverpool vooral na rust van het veld: 4-1. Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan en Jack Grealish scoorden.

In de aanloop naar de topper ging het in het blauwe deel van Manchester vooral over Erling Haaland. De Noorse topspits had te maken met een lichte blessure en het was onzeker of hij de wedstrijd tegen Liverpool wel zou halen. Uiteindelijk bleek dat Haaland er niet bij kon zijn en dat hij zelfs niet op de bank plaats zou nemen. Álvarez verving hem in de punt van de aanval bij City, dat met Nathan Aké op linksback ook Nederlandse inbreng kende. Bij Liverpool startten Virgil van Dijk en Cody Gakpo.

Gesteund door het publiek opende City sterk. De eerste kansen waren voor de formatie van trainer Pep Guardiola, maar het eerste doelpunt viel aan de andere kant van het veld. Diogo Jota bleef aan de bal na een steekbal van achteruit en legde op precies het goede moment terug voor Salah, die de bal onhoudbaar in de hoge verre hoek deponeerde: 0-1. Het was alweer het elfde doelpunt ooit van de Egyptenaar tegen Manchester City, dat daarmee de favoriete tegenstander van Salah is.

Lang had de thuisploeg niet nodig om aan de gelijkmaker te komen. Na een uitstekende verdedigende actie van Grealish, die na een lange sprint terug een potentieel gevaarlijke bal van Salah onschadelijk maakte op eigen helft, dook de Engelsman aan de linkerkant op om een lage voorzet te geven op Álvarez. De Argentijn was er als de kippen bij om na een fenomenale aanval van dichtbij de 1-1 aan te tekenen en voor een ontploffing van vreugde in het Etihad Stadium te zorgen. Haaland, die op de tribune zat, ging helemaal uit zijn plaat.

Die gelijke stand stond in de rust ook op het scorebord, waarna Liverpool dramatisch uit de kleedkamer kwam. De eerste aanval in de tweede helft van the Citizens leverde veel vrijheid op voor Riyad Mahrez, die De Bruyne een niet te missen kans bood: 2-1. Tot overmaat van ramp werd het binnen het uur ook nog 3-1. Na een geblokt schot viel de bal voor de voeten van Gündogan, die van dichtbij de korte hoek vond. Jürgen Klopp reageerde daar op door vier keer te wisselen, maar veel effect sorteerde het niet.

Sterker nog: een kwartier voor tijd werd het via Grealish, die een combinatie met De Bruyne doeltreffend afrondde, 4-1. Verder kwam het niet voor Liverpool, waar Van Dijk de negentig minuten volmaakte en Gakpo acht minuten voor tijd werd gewisseld. Plek vier, en het laatste ticket voor de Champions League, raakt daarmee steeds verder uit zicht voor the Reds. Aan kop van de Premier League blijft City in het spoor van koploper Arsenal, dat later op de dag nog in actie komt tegen Leeds United.