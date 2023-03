Johan Derksen haalt hartverwarmende herinneringen op aan Thijs Slegers

Dinsdag, 28 maart 2023 om 11:45 • Noel Korteweg

Thijs Slegers overleed maandagochtend op 46-jarige leeftijd. De perschef van PSV was al geruime tijd ernstig ziek en kreeg begin februari te horen dat hij uitbehandeld was. Slegers werkte jarenlang samen met Johan Derksen bij Voetbal International. Laatstgenoemde haalt mooie herinneringen op aan de journalist.

“Ik heb Thijs twee keer aangenomen”, begint Derksen bij Vandaag Inside. “Hij werkte voor Voetbal International en toen ging hij naar De Telegraaf. Hij dacht dat hij daar meer mogelijkheden had, maar daar moest hij nachtdiensten draaien. Dat vond hij helemaal niet leuk. Toen heb ik hem teruggenomen bij VI.” Derksen is lovend over Slegers. “Ik heb nog nooit zo’n ijverige journalist gezien als Thijs. Hij werkte dag en nacht.”

In eerdere versies van Vandaag Inside, met name toen het programma nog Voetbal International heette, zaten journalisten van het gelijknamige blad regelmatig aan de bar om iets te vertellen. “Het was altijd een hels karwei om die journalisten van VI hier ‘s avonds aan de bar bij het programma te krijgen”, aldus Derksen. “Dan waren ze altijd hartstikke laat thuis, want die woonden door het hele land. Maar Thijs had altijd een glimmend colbertje achter in de auto liggen voor het geval dat hij naar de televisie moest.”

“Dan zat hij hier complimentjes te geven aan de directie van PSV, die ‘zo’n uitstekend beleid voerden’. Even later was hij de perschef van PSV”, gaat Derksen met een glimlach verder. De Snor is ook op de bruiloft van Slegers geweest. “Zijn vader was de warme bakker in Heeze. Ik stond met hem te praten tijdens de bruiloft. Die man was zó trots op zijn zoon. Thijs interviewde vooral spelers van Ajax in die tijd, maar op zaterdagochtend ging hij zijn vader helpen in de bakkerij. Die vader was zó trots op Thijs.”