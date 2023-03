Kraay jr.: ‘Hij is gelijk iedereens vriend bij Oranje, want hij beheerst het’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:01

Hans Kraay junior weet dat Mats Wieffer uitstekend is opgevangen in de spelersgroep van Oranje. De middenvelder van Feyenoord kon door lichte klachten zijn debuut niet maken tegen Frankrijk (4-0 verlies), maar hoopt er maandag tegen Gibraltar wel bij te zijn. Op de training heeft Wieffer alvast indruk gemaakt op zijn mede-internationals. "Als je goed bent, word je snel geaccepteerd", zegt Kraay junior bij ESPN.

Wieffer breekt als een komeet door in het topvoetbal. "Hij komt van Excelsior naar Feyenoord en doet gewoon zo mee", beschrijft Kraay junior. "Dan komt die wedstrijd tegen Ajax (2-3 winst, red.), doet hij het ook goed. Toen had ik iets van: ik wil het wel even zien bij het Nederlands elftal. Hij kwam in een positiespel terecht en was gelijk iedereens grote vriend, want hij beheerst gewoon de basistechniek als geen ander."

Lutsharel Geertruida maakte vrijdagavond wél zijn debuut voor het Nederlands elftal. De verdediger van Feyenoord was volgens Kraay junior een van de weinige lichtpuntjes. "Een zesje. Geertruida valt niks te verwijten, maar ik kan me wel voorstellen dat Virgil van Dijk zoiets had van: ik had vandaag wel graag Matthijs de Ligt naast me gehad. Tegen dit grote geweld."

Geertruida greep in de eindfase naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen. "Die is gewoon een maand uitgeschakeld", voorspelt Kraay junior. "Dat verzin ik niet, dat weet elke voetballer. Elke spierscheuring is vier tot zes weken. Met een verrekking had hij nog wel even doorgespeeld, met dat geweldige karakter van hem." Jan Joost van Gangelen voegt toe: "Met verrekkinkjes kunnen ze meestal in ieder geval nog normaal het veld af lopen, maar hij strompelde echt." Arne Slot zal het thuis met afgrijzen aan hebben gezien. "Dan moet Feyenoord maar hopen dat Gernot Trauner en Marcus Pedersen fit blijven, anders...", besluit Kraay junior.