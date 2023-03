Koeman kapittelt drietal zonder naam te noemen: ‘Dit mag je never nooit doen’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Ronald Koeman is zwaar teleurgesteld over de kansloze nederlaag van Nederland op bezoek in Frankrijk (4-0). De bondscoach van Oranje zag zijn elftal voortdurend in de fout gaan in balbezit, iets waar hij de spelers vooraf nadrukkelijk voor had gewaarschuwd. "Als je dusdanige fouten maakt op die plekken op het veld, dan is Frankrijk veel te goed voor ons", aldus Koeman bij de NOS.

"We maken fouten op plekken waar je dat never nooit mag doen. Fouten maken kan, maar niet op die plekken. Dat mag gewoon niet gebeuren. Punt." Koeman noemt geen namen, maar doelt zonder twijfel in elk geval op Kenneth Taylor, Marten de Roon en Memphis Depay. Taylor verloor de bal al in de tweede minuut met een zwakke breedtepass, maar kon dat nog herstellen. Binnen enkele seconden gaf De Roon de bal met een dramatische aanname weer weg. Frankrijk kon zo op 1-0 komen, afgerond door Antoine Griezmann. Aan het eind van de wedstrijd liet Memphis zich uitzakken, om de bal op de middenlijn zomaar in te leveren. Frankrijk profiteerde en maakte er via Kylian Mbappé 4-0 van.

Nog geen twee minuten gespeeld en het is al 1-0 voor Frankrijk. Mbappé geeft voor, Griezmann rondt af #franed pic.twitter.com/vjAA2QhFHb — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

"Als je naar de eerste goal kijkt, daar wachten ze op", weet Koeman. "Ze hebben de bal nog niet geraakt, maar als je op twintig meter van de goal de bal verliest straffen zij dat af. We hadden daar vooraf zo op gehamerd. Na zeven minuten sta je dan al met 2-0 achter en dan spelen zij de wedstrijd uit. Ze wachten dan op de momenten dat ze kunnen counteren.”

Koeman krijgt de vraag of de dragende spelers meer hadden moeten brengen. "Ik had van iedereen meer verwacht. Het is een teamprestatie die ondermaats is. We wisten dat dit de zwaarste wedstrijd is. Als je hier 2-1 verliest hou je toch een beter gevoel over aan zo'n wedstrijd, maar ik verwacht een goede reactie maandag tegen Gibraltar. De spelers zullen dat ook wel weten. We moeten hier niet te lang bij stilstaan, want maandag moeten we er weer staan. Ik denk dat dit alleen maar positief kan uitwerken. Iedereen weet nu weer waar we staan, zeker als niet iedereen beschikbaar is. Vanaf het begin hebben we duidelijk aangegeven wat we willen, maar ik had niet verwacht dat het verschil met Frankrijk zo groot zou zijn.”

Nederland beleefde een uiterst hectische aanloop naar de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie. Door een buikvirus haakten Sven Botman, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Joey Veerman af. Vlak voor de wedstrijd gaf Mats Wieffer aan lichte klachten te hebben, waardoor Koeman uiteindelijk koos voor Taylor. "Het is natuurlijk geen ideale voorbereiding geweest. Dat hadden we ook nog niet eerder meegemaakt. Het was allemaal heel onrustig afgelopen week, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken. Er zijn momenten geweest waarop we gefaald hebben en dat tegen een tegenstander die dat kan afstraffen. De blessure van Lutsharel Geertruida ziet er slecht uit, het lijkt erop dat het zijn hamstring is."