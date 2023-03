Van Gelder terug op tv: ‘Herken het beeld dat Egbers schetst totaal niet’

Maandag, 20 maart 2023 om 20:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:15

Jack van Gelder keerde maandagavond weer terug als tafelgast in de dagelijkse talkshow HLF8. De sportjournalist was ruim een week niet te zien op televisie na het spraakmakende artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Van Gelder meldde voorafgaand aan de geruchtmakende publicatie al dat er twee meldingen waren gedaan over gedrag van hem richting vrouwelijke collega's dat niet werd geaccepteerd.

Van Gelder wil maandagavond overigens niet inhoudelijk reageren op het interview dat Tom Egbers, jarenlang een collega, vrijdag gaf in Khalid en Sophie. Laatstgenoemde gaf toe jarenlang een affaire te hebben gehad met een vrouwelijke collega. "Dat houd ik voor mezelf", aldus Van Gelder. "Ik vind het moedig dat hij er is gaan zitten en ik geef er geen waardeoordeel over." Egbers stelt in het interview dat er veel woede en onbegrip is op de redactie van NOS Sport over het feit dat er weinig tot niets is gedaan met de klachten over grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers.

Van Gelder herkent het beeld dat Egbers schetst echter niet. "Totaal niet. Zoals gezegd: ik kwam nooit op de redactie. Ik deed programma's en zat in een aparte hoek, die later Jack's Corner is gaan heten. Daar zit ik met gasten voor Studio Voetbal en de Champions League. Ik kwam nooit op de redactie, ik had niet eens een eigen bureau. Ik heb werkelijk nooit iets daarvan gemerkt. Maar ik begrijp dat er heel veel is gebeurd. Dus ik ben heel benieuwd of men verder komt dan anonieme bronnen en werkelijk kan aangeven wat er gebeurd zou zijn. Daar sluit ik het verder mee af, ik zie het wel. Maar voor de afdeling is het heel vervelend", aldus de ervaren sportverslaggever, die benadrukt geen contact te hebben gehad met Egbers.

In de optiek van Van Gelder is het goed dat een extern onderzoek de klachten grondig gaat onderzoeken. "Ik denk dat men er met name heel veel lering uit kan trekken." Hij erkent dat de hele situatie hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Het was een zware week. Ik heb van een heleboel mensen reacties gekregen. Ook van mensen waar je het niet van verwacht, die je heel lang niet gesproken hebt. Uit alle lagen van de maatschappij. Er waren ook mensen die zeiden: 'Als ik mijn leven beschouw, dan had ik nu bij wijze van spreken dertig jaar vastgezeten'. Mensen zijn wat dat betreft heel meevoelend."

Van Gelder krijgt tot slot de vraag wat het voor hem in de afgelopen anderhalve week zo zwaar maakte. "Nou, je ziet een foto van jezelf in de krant over iets dat heel breed speelt op een afdeling. En dit voorbeeld past daar helemaal niet bij. Ik herken mij daar helemaal niet in", verwijst Van Gelder naar het uitgebreide artikel in de Volkskrant over de misstanden op de burelen van NOS Sport. Van Gelder had graag gezien dat de hoofdredactie tijdig had ingegrepen. "Als ze in de incidenten waren gedoken en de klachten serieus hadden genomen, hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken. Er hebben gewoon mensen aan een loket aangeklopt waar geen gehoor aan is gegeven."

Openhartige Van Gelder

Over Van Gelder zijn bij externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van misplaatst gedrag gedaan, zo maakte hij zelf onlangs wereldkundig in HLF8. In de talkshow vertelde Van Gelder over twee incidenten waar hij bij betrokken was. Hij benadrukte dat het om 'misplaatste grappen' gaat en dat hij nooit kwade wil had. In 2011 of 2012 belde een collega-presentatrice Van Gelder, die op het moment van het telefoontje in bad zat, zo vertelt hij. "Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt." Het bleek te gaan om opmerkingen richting Aïcha Marghadi, die NOS Sport uiteindelijk gedesillusioneerd verliet in 2012.