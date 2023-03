Van de Looi krijgt tal van afmeldingen voor Jong Oranje en roept debutanten op

Maandag, 20 maart 2023 om 14:29 • Bart DHanis • Laatste update: 14:33

Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje, kan tijdens de komende interlandperiode niet beschikken over Jeremie Frimpong, Devyne Rensch, Sven Mijnans en Mees Hilgers. Het viertal heeft zich afgemeld voor de twee vriendschappelijke interlands van de beloften vanwege blessureleed. Van de Looi heeft vier vervangers opgeroepen en zij zijn allemaal debutant bij Jong Oranje.

Lutsharel Geertruida kreeg de voorkeur boven Frimpong bij het 'grote' Oranje, waardoor de 22-jarige rechtsachter van Bayer Leverkusen aan mocht sluiten bij de beloftenploeg van het Nederlands elftal. De verdediger verstapte zich echter in de slotfase van het duel tegen Bayern München (2-1 winst) en zal niet meereizen naar Spanje. De problemen op de rechtsachterpositie worden nog groter voor Van de Looi, want ook Rensch heeft zich met een blessure afgemeld. Shurandy Sambo van Sparta Rotterdam is als vervanger opgeroepen.

Hilgers viel geblesseerd uit tijdens het duel tussen Twente en AZ van afgelopen zondag, waarna hij zich ook heeft moeten afmelden bij Jong Oranje. Twente-teamgenoot Anass Salah-Eddine maakt in plaats van Hilgers deel uit van de selectie. De van Ajax gehuurde verdediger is van nature een linksback, maar wordt door trainer Ron Jans vaak op het middenveld geposteerd. Kenneth Perez stak zondagavond tijdens Dit was het Weekend nog de loftrompet over zijn optreden tegen AZ.

Ook Mijnans kwam niet zonder kleerscheuren uit de slijtageslag in Enschede. De aanvallende middenvelder van AZ liet zich tien minuten voor tijd vanwege een blessure vervangen. Voor hem zijn twee aanvallend ingestelde spelers in de plaats gekomen. Sydney van Hooijdonk, die afgelopen weekend voor sc Heerenveen nog twee keer trefzeker was in de Derby van het Noorden tegen FC Groningen, en Vitesse-aanvaller Million Manhoef zijn door Van de Looi bij de selectie gehaald.