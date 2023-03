Dolend Sevilla hanteert vijf maanden na trainerswissel alweer de botte bijl

Maandag, 20 maart 2023 om 14:18 • Guy Habets • Laatste update: 14:22

Sevilla staat op het punt om zich te ontdoen van Jorge Sampaoli. Dat melden diverse Spaanse media en transferexpert Fabrizio Romano. De Argentijnse trainer werd in november nog aangesteld als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, maar wordt nu zelf alweer de wacht aangezegd. Sevilla is er onder leiding van Sampaoli niet in geslaagd om onderin weg te komen in LaLiga.

Na 26 wedstrijden is Sevilla de nummer veertien van LaLiga, maar de voorsprong op de 'onveilige' achttiende plaats van Valencia bedraagt maar twee punten. Dat is tegen het zere been van de clubleiding van de Andalusiërs, die gehoopt hadden met Sampaoli de weg omhoog in te kunnen zetten. Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Getafe (2-0) kwam de geruchtenmolen al op volle toeren en maandag weten Spaanse media en Romano zeker dat de Argentijnse coach ontslagen wordt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de Europa League kon Sampaoli wel nog bogen op prima resultaten. In de tussenronde werd PSV uitgeschakeld en daarna bond Sevilla ook Fenerbahçe aan de zegekar, maar de clubleiding vond dat niet genoeg. In de kwartfinale tegen Manchester United zal er dus een nieuwe trainer voor de groep staan en naar verluidt zal dat José Bordalás gaan worden. De Spanjaard, die eerder trainer was bij Getafe en met die club onder meer Ajax uitschakelde in Europees verband, werd dit seizoen nog ontslagen bij Valencia.

Daarnaast wordt ook de naam van José Luis Mendilibar genoemd. Hij vergaarde bekendheid door met het kleine Eibar als negende te eindigen in LaLiga, maar zag zijn laatste trainersklus in mineur eindigen. Na twaalf wedstrijden moest hij in april 2022 het veld ruimen bij Deportivo Alavés, dat op dat moment hekkensluiter was op het hoogste niveau in Spanje. Wie de nieuwe trainer van Sevilla ook wordt, een enorm salaris kan hij waarschijnlijk niet tegemoet zien. Sampaoli krijgt vanwege zijn vroegtijdige ontslag immers een forse zak geld mee.