Cambuur zakt uitgerekend in degradatiekraker volledig door het ijs

Zondag, 19 maart 2023 om 16:24 • Rian Rosendaal

SC Cambuur heeft zondag een mokerslag geïncasseerd in de strijd tegen degradatie. De nummer achttien in de Eredivisie stond tegen concurrent Excelsior na ruim dertig minuten spelen al met 4-0 achter en stapten uiteindelijk met een pijnlijke 4-1 nederlaag van het veld. Cambuur staat met nog acht speelronden te gaan vijf punten onder de degradatiestreep. Het winnende Excelsior, dat vijf keer op rij had verloren, stijgt naar plek vijftien en heeft even lucht.

Bij Excelsior was er een eerste basisplaats voor Arthur Zagre. De van Ajax gehuurde Kik Pierie was vanwege een spierblessure die hem ruim twee maanden aan de kant hield voor het eerst bankzitter bij de Rotterdammers. Aan de kant van hekkensluiter Cambuur nam Sai van Wermeskerken de rechtsbackpositie over van Doke Schmidt. Onder meer Ben Rienstra keerde terug op de reservebank. Silvester van der Water is nog niet helemaal fit en ontbrak derhalve in de wedstrijdselectie van de Friezen, die de punten hard nodig hebben in de strijd tegen degradatie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het eerste halfuur in Rotterdam verliep werkelijk dramatisch voor Cambuur. Kenzo Goudmijn tekende al na acht minuten voor de 1-0 en en het werd nog erger toen Robbin Ruiter twee minuten later een zeer twijfelachtige indruk maakte. Een voorzet vanaf de zijkant van Siebe Horemans verdween via Cambuur-verdediger Leon Bergsma door de benen van de Cambuur-doelman. Diezelfde Horemans bracht de fans van de thuisclub na twintig minuten in extase door voor de 3-0 te zorgen. Een prachtig schot van Lazaros Lamprou bezorgde Excelsior na 33 minuten een 4-0 voorsprong. Een dreun die Cambuur in het restant van de degradatiekraker niet meer te boven kwam.

De hoop bij Cambuur keerde kort na rust even terug toen Alex Bangura het net wist te vinden. Het elftal van trainer Sjors Ultee toonde in ieder geval meer vechtlust en even leek er een strafschop te komen na een vermeende handsbal van Excelsior. Navarone Foor kreeg echter niet zijn gelijk en de bal ging dus niet op de stip. Nikolas Agrafiotis wilde ook graag zijn doelpunt meepikken namens Excelsior en kreeg daarvoor een unieke kans in de slotfase middels een penalty. Zijn inzet vloog echter bijna het stadion uit. Het had weinig gevolgen voor Excelsior, dat een ruime overwinning boekte en over FC Emmen wipt in de stand.