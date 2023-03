Ten Hag kiest vervanger Casemiro en slachtoffert nog drie man tegen Fulham

Zondag, 19 maart 2023 om 16:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:48

De opstelling van Manchester United voor het FA Cup-duel met Fulham is bekend. Erik ten Hag kiest ervoor om de geschorste Casemiro te vervangen door Marcel Sabitzer, terwijl ook Scott McTominay aan de aftrap verschijnt. Fred verdwijnt daardoor naar de bank. De Nederlandse inbreng in de basis bestaat uit Wout Weghorst; Tyrell Malacia moet hopen op een invalbeurt. De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Ten Hag kwam voor het midweekse Europa League-treffen met Real Betis (0-1 winst) met enkele verrassende namen op de proppen. Onder meer Harry Maguire mocht starten, net als Aaron Wan-Bissaka, Facundo Pellistri en Malacia. Alleen eerstgenoemde twee verschijnen ook tegen Fulham aan de aftrap. David de Gea verdedigt het doel, terwijl Luke Shaw, Lisandro Martínez, Maguire en Wan-Bissaka de defensie vormen. McTominay en Sabitzer zijn het verdedigende blok op het middenveld, voor nummer 10 Bruno Fernandes. De flanken worden bestreken door Marcus Rashford en Jadon Sancho, achter diepe spits Weghorst.

United keerde vrijdag met een 0-1 zege op Real Betis in de Europa League terug op Engelse bodem. The Mancunianskwalificeerden zich voor de kwartfinale, waarin Sevilla de tegenstander zal zijn. Daardoor maakt United nog altijd kans op het winnen van een treble. Ten Hag kan tegen Fulham niet beschikken over de geschorste Casemiro, terwijl Alejandro Garnacho zich vorige week in de al vrij volle ziekenboeg meldde. Anthony Martial is op de weg terug, maar Ten Hag gaf al aan dat de wedstrijd waarschijnlijk te vroeg zou komen voor de Fransman. United is bezig aan een indrukwekkende ongeslagen reeks in eigen huis. The Red Devils verloren begin september voor het laatst op Old Trafford, toen in de Europa League tegen Real Sociedad (0-1). Sindsdien werd er negentien keer gewonnen en driemaal gelijkgespeeld.

Fulham kent een uitstekend seizoen en staat negende. Waar de club in de eerste seizoenshelft vooral rekende op de doelpunten van Aleksandar Mitrovic, staan er de laatste weken andere spelers van the Cottagers op het scorebord. Mitrovic staat momenteel 746 minuten droog, maar Manor Solomon, Willian en João Palhinha wisten de laatste weken belangrijke treffers te maken voor de ploeg van trainer Marco Silva. De Portugese manager ziet Palhinha terugkeren van een schorsing. Voor Andreas Pereira wordt het de eerste keer dat hij terugkeert op Old Trafford sinds zijn vertrek bij United. Kenny Tete is in defensief opzicht één van de belangrijkere spelers van Fulham, dat mede dankzij de Nederlander zijn eerste halve finale in een toernooi kan bereiken sinds 2010, toen uiteindelijk de finale van de Europa League werd gehaald.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martínez, Shaw; McTominay, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst

Opstelling Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, João Palhinha; De Cordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic