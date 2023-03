Dit is wat je moet weten over de UEFA Youth League

Woensdag, 15 maart 2023 om 09:30 • Davey de Laat • Laatste update: 11:04

AZ Onder 18 speelt woensdagmiddag in de kwartfinale van de UEFA Youth League tegen Real Madrid. De Alkmaarders schakelden in de vorige ronde de leeftijdsgenoten van Barcelona uit, mede dankzij een wereldgoal van Kees Smit vanaf eigen helft. De wedstrijd tussen AZ en Real Madrid begint om 14.00 uur. Er zullen maar liefst tweeduizend toeschouwers aanwezig zijn op het uitverkochte trainingscomplex. Daarnaast is het live te volgen via Ziggo Sport. Maar wat houdt de Youth League precies in? Voetbalzone is woensdagmiddag aanwezig bij het duel voor een reportage. Houd onze kanalen in de gaten om niets te missen!

Format

De UEFA Youth League is de Champions League voor Onder 19-teams en bestaat sinds het seizoen 2013/14. Het jeugdtoernooi kent dezelfde samenstelling en speeldata als de reguliere Champions League. Dat betekent dat alle 32 clubs die in de groepsfase van het miljardenbal actief zijn, ook uitkomen in de Youth League. De nummers één en twee van de groepsfase plaatsen zich voor de knock-outfase. Daar spelen de ploegen onderling één keer tegen elkaar, dus geen tweeluik zoals in de Champions League.

Hoe werkt het?

Het eerste elftal van AZ komt niet uit in de Champions League, maar mag toch deelnemen aan de Youth League. Dat komt omdat het hoogste jeugdteam (AZ Onder 18) kampioen is geworden en in het najaar de zogeheten ‘Domestic Champions Path’ heeft moeten doorlopen. Daarin heeft de ploeg van Jan Sierksma Shamrock Rovers Onder 19 (6-1) en Rode Ster Belgrado Onder 19 (4-3 na strafschoppen) verslagen. Deze duels gingen wél over twee wedstrijden. Daarnaast bestaat ook het ‘UEFA Champions League Path’, waarin alle Onder 19-teams uitkomen van clubs die aan de groepsfase van de Champions League deelnemen. De Onder 19-ploegen die eerste worden in de poule gaan direct door. De nummers twee spelen play-offs met de winnaars van het ‘Domestic Champions Path’. In deze route komen de jeugdkampioenen van de 32 grootste voetballanden uit. Vanaf de achtste finales komen alle teams die op dat moment nog in het toernooi zitten bij elkaar.

Verplichtingen

Spelers die op of na 1 januari geboren zijn mogen deelnemen aan de Youth League. Daarnaast heeft elk team de mogelijkheid om drie dispensatiespelers toe te voegen aan de selectie. Deze spelers moeten op of na 1 januari 2003 geboren zijn en mogen dus maximaal één jaar ouder zijn dan de de rest van de selectie. Ook moeten deze spelers minimaal twee volledige seizoenen in de jeugdopleiding van de club actief zijn geweest.

Nederlandse clubs

De Onder 19 van Ajax (9x), PSV (3x), AZ (2x) en Feyenoord (1x) hebben allemaal deelgenomen aan de Youth League. In 2020 verloor Ajax, onder toenmalig trainer John Heitinga, met 3-0 van Benfica in de halve finale. In de kwartfinales van 2016 en 2017 werden de Amsterdammers achtereen uitgeschakeld door Chelsea en Real Madrid. De rest kwam nooit verder dan een achtste finale. AZ Onder 18 hoopt woensdagmiddag echter door te stoten naar de halve finales.

Winnaars

Sinds de oprichting van de Youth League zijn Chelsea en Barcelona recordhouders met twee titels, waarbij de Londenaren ook nog twee keer naast het zilverwerk grepen. Benfica, Red Bull Salzburg, Real Madrid en FC Porto hebben allemaal één keer de Youth League gewonnen.