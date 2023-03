Schitterende teamgoal El Ghazi sluitstuk bij forse zege van PSV op Cambuur

Zondag, 12 maart 2023 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:26

PSV heeft zondag de spanning in de top van de Eredivisie verder opgevoerd. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam tegen SC Cambuur verrassend op achterstand door een fraaie treffer van Remco Balk, maar stelde uiteindelijk zeer overtuigend orde op zaken. Doelpunten kwamen bij PSV op naam van Xavi Simons, Patrick van Aanholt, Fábio Silva en Anwar El Ghazi (tweemaal). Het tegendoelpunt van Björn Johnsen maakte daardoor weinig verschil: 5-2. Met name de laatste goal van El Ghazi was van grote schoonheid. PSV blijft op de vierde plek in de Eredivisie, kort achter AZ, Ajax en Feyenoord, terwijl Cambuur onderaan staat.

Luuk de Jong viel vorige week tegen RKC Waalwijk (0-1 winst) geblesseerd uit en werd uit voorzorg buiten de selectie gelaten tegen Cambuur. Guus Til profiteerde daarvan en kwam terug in het elftal. Aan de zijde van de Leeuwarders keerde aanvoerder Alex Bangura terug in de basis als linksback. Balk, doorgaans invaller, kreeg een kans als basisspeler op de rechterflank. Mees Hoedemakers verdween naar de bank.

?? Xavi Simons kapt de keeper uit en maakt zijn ???????????????? doelpunt van het seizoen! ??#PSVCAM pic.twitter.com/NbGfgYFE7q — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2023

Joey Veerman had PSV al in de openingsfase op voorsprong moeten zetten, maar kwam met een zwakke inzet recht op doelman Robbin Ruiter. Aan de overzijde kwam Cambuur in de 22ste minuut via een counter brutaal op voorsprong. Na een zwakke aanname van PSV-back Van Aanholt kwam de bal voor de voeten bij Balk, die zonder aarzelen van zestien meter vernietigend binnenschoot in de onderhoek: 0-1. De gelijkmaker van PSV volgde binnen drie minuten door knullig balverlies van Mitchel Paulissen. Simons kapte de snel uitgekomen Ruiter uit en schoof in alle rust binnen: 1-1.

Vlak voor rust leek Jarrad Branthwaite de thuisploeg op 2-1 te schieten. De verdediger tikte een rebound binnen via het lichaam van verdediger Floris Smand, maar na een VAR-ingreep besloot de arbitrage de treffer af te keuren. Ibrahim Sangaré stond op het moment van schieten in de buurt van Smand en bevond zich in buitenspelpositie. PSV zette na rust aan en scoorde twee keer binnen elf minuten. De eerste daarvan kwam op naam van Patrick van Aanholt, die een schot op doel loste vanbuiten het strafschopgebied. De inzet leek houdbaar, maar Ruiter wist de bal niet te keren: 2-1.

Twee minuten later liet Til zich met de rug naar het doel van Cambuur aanspelen in het strafschopgebied. De aanvallende middenvelder tikte door op Veerman, wiens voorzet werd afgerond door invaller El Ghazi: 3-1. Cambuur liet het er niet bij zitten en bracht de spanning snel terug. Björn Johnsen verprutste eerst een gigantische kans door een intikker van heel dichtbij te missen, maar kopte kort daarna uit een hoekschop binnen: 3-2.

Een oliedomme handsbal van Cambuur-verdediger Léon Bergsma leverde PSV drie minuten later, in minuut 64, een penalty op. Fábio Silva bracht de marge met grote overtuiging weer op twee: 4-2. De mooiste goal van de wedstrijd volgde in de 89ste minuut. Silva en Simons combineerden er lustig op los, waarna laatstgenoemde de bal met een hakje panklaar legde voor El Ghazi. De rechtsbuiten schoof van zeventien meter zijn tweede van de dag binnen: 5-2.