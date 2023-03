‘Nu aas ik op mijn eerste hattrick én basisdebuut in het eerste van Utrecht’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 12:30 • Jordi Tomasowa

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Derensili Sanches Fernandes, die momenteel indruk maakt in Jong FC Utrecht en aast op meer speelminuten in het eerste elftal.

Sanches Fernandes zet zijn eerste stappen als voetballer bij de plaatselijke amateurvereniging Neptunes, waarna hij bij de F-pupillen (Onder 8) van Excelsior aansluit. Hij doorloopt uiteindelijk de volledige jeugdopleiding van de Kralingers en sluit in het seizoen 2020/21 aan bij de hoofdmacht van trainer Marinus Dijkhuizen. “Ik heb uiteindelijk drie maanden bij het eerste elftal meegetraind”, vertelt Sanches Fernandes. “Daarna maakte ik de keuze voor FC Utrecht. Ik wilde gewoon aan spelen toekomen en bij de beloftenploeg van FC Utrecht kreeg ik die kans.”

Sanches Fernandes viert zijn treffer tegen FC Den Bosch.

Binnen twee weken volgt zijn debuut in het betaald voetbal met een korte invalbeurt tegen NEC. “Dat was heel mooi. Bij Excelsior zat ik zoals gezegd drie maanden op de bank en nu kon ik gelijk invallen.” Wennen aan het niveau van de Keuken Kampioen Divisie hoefde Sanches Fernandes naar eigen zeggen niet. “Ik zat in een hele goede lichting spelers met onder anderen Odysseus Velanas. Er speelden wat oudere jongens. Met hen kon ik me wel goed meten en zo ging het me eigenlijk steeds beter af.”

Inmiddels is de vleugelaanvaller bezig aan zijn derde seizoen bij Jong FC Utrecht. Toch betekent dit niet dat hij automatisch een voortrekkersrol op zich neemt. “Zo kijk ik er niet naar. Ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn best te doen. Het is mooi dat het soms lukt, alleen de resultaten vallen vooralsnog tegen.” Jong FC Utrecht staat momenteel op een teleurstellende laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 20 punten uit 26 duels.

De beloftenploeg presteert wisselvallig. Zo werd er in de afgelopen weken na enkele nederlagen en remises plots een klinkende 4-1 zege op NAC Breda geboekt. “Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Tegen de betere ploegen zijn we soms wat scherper en tegen de mindere teams lopen we de kantjes er juist wat vanaf. Voetballend halen we altijd wel een zes, of zeven, maar de resultaten vallen gewoon tegen. Het valt niet altijd onze kant op. Natuurlijk ben ik blij dat ik het team kon helpen met twee goals tegen NAC. Tegen FC Den Bosch (1-4) was ik begin januari ook twee keer trefzeker, nu aas ik op mijn eerste hattrick.”

Eind januari maakte Sanches Fernandes zijn debuut in het eerste elftal. Tijdens de knotsgekke 5-5 tegen AZ verving hij tien minuten voor tijd Othman Boussaid. “Ja, het was een hele gekke wedstrijd. Elke doelpoging was raak. Ik kreeg bij het warmlopen te horen dat ik scherp moest zijn en sprintjes moest trekken omdat het tempo hoog lag. Toen hield ik er rekening mee dat ik eventueel kon debuteren. Mooi dat het uiteindelijk ook is gebeurd. Bij mijn eerste balcontact kon ik doorkoppen naar Douvikas, waarna Sander van der Streek de 5-5 maakte.”

Sanches Fernandes in duel met Jong Ajax-aanvoerder Fitz-Jim.

Sanches Fernandes zit nu regelmatig op de bank bij het eerste, maar maakt zijn minuten bij de beloften. “Je moet dan mentaal sterk zijn. Tuurlijk wil je het liefst bij het eerste spelen, maar ik denk dat het alleen maar mooi is dat ik nog minuten kan maken bij de beloften. Zo blijf ik fit en ik kan mezelf alleen laten gelden door doelpunten te scoren, assists te geven en wedstrijden te winnen.” Ook tijdens de historische bekernederlaag tegen Spakenburg van afgelopen dinsdag zat Sanches Fernandes op de Utrechtse bank. Veel woorden wil hij er echter niet aan vuil maken. “Dat was natuurlijk heel zuur, meer dan dat heb ik er niet over te zeggen. We moeten weer als een team bij elkaar komen en focussen op de volgende competitiewedstrijd.”

Sanches Fernandes omschrijft zichzelf als een ‘behendige vleugelaanvaller’ en noemt Riyad Mahrez van Manchester City als zijn grote voorbeeld. “Ik maak graag individuele acties, heb scorend vermogen en moet het ook wel van mijn snelheid hebben.” Op de training bij het eerste elftal trekt hij veel op met Anastasios Douvikas, die met elf goals gedeeld topscorer van de Eredivisie is. “Hij zit zeker lekker in zijn vel, dat merk je ook aan hem. Hij blijft gewoon zijn ding doen en werkt hard, dat kan ik wel waarderen. We zoeken elkaar vaak op. Dan werken we bijvoorbeeld één-tegen-één af. De verliezer moet dan opdrukken of korte sprintjes trekken. Het is gezonde rivaliteit.”

Zelf blinkt Sanches Fernandes met zijn doelpuntenproductie dit seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie. “Bij Jong FC Utrecht was mijn doelstelling voor het seizoen om tien doelpunten te maken. Ik sta er inmiddels op acht, dus ik wil nu minimaal twaalf keer scoren. Ik wil ook zoveel mogelijk minuten maken in het eerste elftal en uiteindelijk in de laatste maanden een vaste invaller worden. Mijn basisdebuut zou ook heel mooi zijn.”

Paspoort:

Naam: Derensili Sanches Fernandes

Club: Jong FC Utrecht

Leeftijd: 21

Positie: vleugelaanvaller

Lengte: 1,77 m

Aantal wedstrijden: 76

Sterke punten: dribbelen, techniek, versnelling

