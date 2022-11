Het door Ten Hag bewierookte talent dat aast op zijn doorbraak bij FC Utrecht

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone licht als officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie wekelijks een van deze talenten uit. Deze keer aandacht voor Christopher Mamengi, die in de jeugdelftallen van Oranje samenspeelde met verschillende toptalenten en na een zware knieblessure vastberaden is om bij Jong FC Utrecht ook zijn belofte in te lossen.

“Christopher Mamengi is een speler die heeft laten zien in zijn leeftijdsklasse over onderscheidend vermogen te beschikken. Hij is getalenteerd, komt uit in nationale jeugdelftallen en heeft de potentie om zich door te ontwikkelen tot een toegevoegde waarde voor FC Utrecht.” Deze lovende woorden kwamen 5,5 jaar geleden uit de mond van Erik ten Hag, destijds technisch manager én hoofdtrainer bij FC Utrecht. “Ik heb die uitspraken van Ten Hag weleens gelezen”, geeft Mamengi aan, wanneer hij deze krijgt voorgelegd. “Het zijn natuurlijk hele mooie complimenten. Ten Hag was ook de trainer van het eerste elftal. Als hij zulke mooie woorden over je zegt, weet je dat je lekker bezig bent.”

Mamengi speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van FC Utrecht.

Het verdedigende talent begon in de jeugd van CJVV in Amersfoort en stapte vervolgens over naar het Leusdense Roda’46. In 2014 switchte hij naar de jeugdopleiding van FC Utrecht, waar hij uitgroeide tot jeugdinternational. In 2018 mag Mamengi met Oranje Onder 17 mee naar het EK in Engeland. “Dat was iets heel moois, vertelt de inmiddels 21-jarige verdediger enthousiast. “Je behoort op dat moment tot de beste voetballers van je leeftijdsgroep. Er worden 23 jongens geselecteerd, dat je daar dan bij mag zitten en wedstrijden mag spelen... Het was een prachtige ervaring om acht, negen dagen weg te zijn en te trainen en te spelen met de grootste talenten. Ik kon ook van hun leren, want ik speelde samen met jongens die bij topclubs speelden.”

Mamengi speelde op het EK Onder 17 samen met onder meer de broers Timber, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey. “Zij waren toendertijd ook al goede spelers. Je kon al zien dat zij konden bereiken wat ze uiteindelijk hebben bereikt. Natuurlijk kijk ik daar met de nodige trots naar. Ik haal er ook motivatie uit. Ik heb met die jongens een kleedkamer gedeeld. Als zij het kunnen, waarom zou ik het dan wellicht ook niet kunnen bereiken? Het is mogelijk als je er hard genoeg voor werkt en het laat zien op de momenten dat je er moet staan. Dat heb ik dan in mijn hoofd zitten.” Oranje Onder 17 haalde uiteindelijk de finale en Mamengi kwam in vijf van de zes duels in actie.

Na dit EK ging het snel met de in Amersfoort geboren verdediger. “Ik mocht bij het eerste meetrainen en zat vast bij de selectie van Jong FC Utrecht, toen was ik zeventien. Ik zat af en toe op de bank bij Eredivisie-wedstrijden en maakte mijn minuten in het beloftenelftal. Ik kon alvast voorzichtig aan het eerste elftal ruiken. De hele week leef je met die jongens mee. Ik viel weliswaar niet in, maar het was zeker een mooie ervaring om dat al mee te maken.” Mamengi kan zich zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong FC Utrecht ook nog goed herinneren. In oktober 2018 kreeg hij een basisplaats van toenmalig trainer Robin Pronk in de met 1-6 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente. “Helaas verloren we, maar het was wel een mooi moment. Mijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal speelde ik in de Galgenwaard. Ik was vooral blij met mijn debuut. Ik stond tegenover Tom Boere, een speler met veel ervaring. Het is mooi dat ik me gelijk met hem kon meten.”

Met Oranje Onder 17 speelde Mamengi samen met de grootste talenten van Nederland.

Waar het de eerste jaren bij FC Utrecht crescendo ging met Mamengi, kreeg hij in 2021 te maken met eerste serieuze tegenslagen. Zo mist hij vrijwel het volledige vorige seizoen vanwege een zware knieblessure. “Ik draaide de gehele voorbereiding bij de A-selectie mee. Toen moest ik begin augustus een wedstrijd met Jong FC Utrecht spelen, uit tegen Almere City. Ik zou drie kwartier spelen en de zondag erna op de bank zitten bij het eerste elftal.” Rond de veertigste minuut ging het echter mis voor Mamengi. “Ik wilde de bal met mijn rechterbeen openen naar de andere kant, maar de bal werd geblokt. Ik was al in beweging om die bal te trappen. M’n knie werd heet en deed super veel pijn. Ik lag op de grond en wist niet wat me overkwam. Het ging echter al vrij snel weer weg en ik dacht: het is bijna rust en kijk ik dan wel hoe ernstig het is.”

“Enkele minuten later wilde ik anticiperen op een bal door laag te gaan door m’n knieën en vervolgens zakte ik door m’n knie heen”, vervolgt Mamengi. “Toen wist ik dat ik in ieder geval de wedstrijd niet uit kon spelen. Het deed wel pijn in de kleedkamer, maar niet extreem. Ik kreeg te horen dat het wel mee zou vallen en dat gevoel had ik zelf ook. De dag daarna kwam ik bij fysio’s van het eerste elftal. Zij vertelden mij dat de kans groot was dat ik m’n voorste kruisband had afgescheurd. De maandag erna had ik een MRI-scan en kreeg ik de bevestiging.”

Mamengi noemt de knieblessure ‘een flinke tegenslag’. “Ik was net teruggekomen van een stressfractuur in m’n enkel, waardoor het seizoen 2020/21 voor mij eind januari al klaar was. Ik raakte in de zomer van 2021 fit en sloot weer aan bij de A-selectie. Ik had voor mezelf zoiets van: dit is mijn kans en die moet ik gaan grijpen. Dat ik juist toen mijn voorste kruisband afscheurde, was wel spijtig natuurlijk.” Mamengi kon naar eigen zeggen wel snel de knop omzetten. “Ik moest vijf weken wachten tot de operatie. In die periode had ik mezelf er wel overheen gezet. De avond na de operatie dacht ik wel even: stel dat ik die bal niet had getrapt etcetera. Als je op een gegeven moment in die fase komt dat je gewichten kunt tillen, squaten en een beetje kan fietsen, ga je weer vooruit kijken, tenminste dat had ik.” Na elf maanden revalideren maakte Mamengi deze zomer zijn rentree in een oefenduel met Go Ahead Eagles. “Dat was een heel bijzonder en mooi moment, ik had echt kippenvel.”

Onder Darije Kalezic kan Mamengi dit seizoen rekenen op een vaste basisplaats. De resultaten vallen alleen vooralsnog tegen. Met negen punten uit vijftien duels gaat Jong FC Utrecht als hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie de WK-onderbreking in. “We spelen goede wedstrijden, maar de resultaten zijn er nog niet altijd. Als je heel vaak verliest, doet het wel iets met je. We spelen om onszelf te ontwikkelen, maar ook om wedstrijden te winnen. We zoeken naar oplossingen en nu is het zaak om de resultaten onze kant op te laten vallen. We spelen leuk voetbal, alleen de kansen die we creëren maken we niet af, terwijl we te makkelijk goals weggeven.”

Afgelopen maandag boekte Jong FC Utrecht met Mamengi in de basis een verrassende 3-0 zege op MVV.

Met 71 wedstrijden achter zijn naam voor Jong FC Utrecht is Mamengi de meest ervaren speler in het beloftenelfal. De verdediger is niet iemand die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden. “Ik probeer zowel op de training als in de wedstrijden die we spelen aanwezig te zijn. We moeten elkaar helpen. Dit seizoen hebben we écht een jonge selectie. Dan probeer ik wat ik heb meegemaakt in de jaren ervoor, zowel bij het eerste elftal als bij Jong FC Utrecht, over te brengen op de jongens.” Mamengi omschrijft zichzelf als een verdediger met een goede inspeelpass en iemand die sterk in de duels is. In het verleden keek hij graag naar Samuel Umtiti, die momenteel uitkomt voor Lecce. “Hij was altijd mijn idool. Umtiti heeft zijn stempel op het Europese voetbal gedrukt. We hebben ongeveer dezelfde lengte, hij kan hard in de duels zijn en ook goed voetballen. Ik probeerde veel van hem te leren toen hij bij Barcelona speelde. Jammer genoeg heeft hij ook last gehad van blessures.”

Met de opgedane ervaring in de Keuken Kampioen Divisie acht Mamengi zich klaar voor een volgende stap. Toch blijft de verdediger realistisch. “Als je logisch nadenkt: ik heb een jaar niet gespeeld en hier bij FC Utrecht is het veilig, ik ken de mensen op de club. Ik ben nu fit, dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben dit seizoen teruggekomen van een lange blessure, dan is het belangrijk dat ik ritme opdoe, aan spelen toe blijf komen en de inhoud blijf vergroten. Als ik een stap wil maken, moet ik een goede conditie hebben en wedstrijdminuten in de benen.”

In het restant van dit seizoen wil Mamengi het goede spel van Jong FC Utrecht vaker omzetten in resultaat. “Er zijn genoeg wedstrijden geweest dat we goed voetbal speelden en onze taken uitvoerden, alleen zaten de resultaten niet altijd mee. Mijn persoonlijke doel is om fit te blijven. Daarnaast wil ik goede wedstrijden spelen, zodat ik mijzelf in de etalage kan zetten. Zowel voor FC Utrecht als eventueel voor een andere club, want ik zit natuurlijk in mijn laatste contractjaar. Met goede optredens kan ik het team helpen om vaker de nul te houden, zoals afgelopen maandag tegen MVV."

