Besiktas laat ultieme kans op overwinning in minuut 97 liggen

Zondag, 26 februari 2023 om 19:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:42

Besiktas heeft dure punten laten liggen in de Süper Lig. In het eigen Vodafone Park leek Cenk Tosun in minuut 97 de matchwinner te worden, maar hij miste zijn strafschop: 0-0. Door het gelijkspel blijft de ploeg van trainer Senol Günes steken op de derde plaats. De achterstand op koploper Galatasaray en achtervolger Fenerbahçe bedraagt respectievelijk veertien en acht punten. Basaksehir, dat net als Besiktas veertig punten heeft, heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Besiktas, dat het moest stellen zonder de geschorste Arthur Masuaku, zag dat de kansen in de eerste helft in eerste instantie schaars bleven. Dreigende momenten aan beide kanten werden vrij snel in de kiem gesmoord. Jackson Muleka probeerde het wel met een schot, dat gekeerd kon worden door Mehmet Ataberk Dadakdeniz. Aan de andere kant was Veysel Sari dicht bij de openingstreffer, maar hij kon net op tijd worden gestuit door de defensie van Besiktas. De ploeg uit Istanbul kwam op zijn beurt ook maar moeizaam door de defensie van de bezoekers heen. Vlak voor rust probeerde Nathan Redmond het met een schot. De Engelsman zag echter dat zijn poging niet succesvol was en hoorde minuten later het rustsignaal van de scheidsrechter.

Twintig minuten voor tijd leek Besiktas op voorsprong te komen. Een hoekschop belandde bij de tweede paal bijna voor de voeten van Cenk Tosun, maar doelman Dadakdeniz wist net op tijd weg te werken. De doelman werd even daarvoor overigens geraakt door een voorwerp uit het publiek, maar kon verder spelen. Even later leek het alsnog raak te zijn. Een voorzet van Redmond belandde op het hoofd van Sanuc, die in de verre hoek raak kopte. De treffer werd echter afgekeurd wegens hands. Antalyaspor zette zo nu en dan aan, maar verder dan een aantal dreigende momenten kwam het niet. Redmond stuitte in de slotfase nog op de vuisten van Dadakdeniz. De doelman haalde Tosun in blessuretijd onderuit in de zestien. De spits stuitte vervolgens vanaf elf meter op de onpasseerbare Dadakdeniz.