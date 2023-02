‘Kritiek tijdens WK is onterecht, geef hem over langere tijd een plek in Oranje’

Woensdag, 22 februari 2023 om 16:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:27

David Endt pleit voor een basisplek voor Teun Koopmeiners in Oranje. De kenner van het Italiaanse voetbal geeft toe dat de middenvelder van Atalanta zwak presteerde tijdens het wereldkampioenschap in Qatar, maar vraagt om begrip daarvoor. "Ik vind de kritiek onterecht, want het houdt geen rekening met de moeilijkheidsfactoren die meespelen", aldus Endt tegenover verslaggever Kalum van Oudheusden.

Louis van Gaal bleef tijdens het WK zoeken naar de meest geschikte partner op het middenveld voor Frenkie de Jong. Koopmeiners kwam in alle vijf gespeelde wedstrijden van Nederland in actie, waarvan tweemaal als basisspeler, maar kon totaal niet overtuigen. Endt breekt desondanks een lans voor de linkspoot. "Het is een wereld van verschil of je bij Atalanta speelt in een hecht team, of je moet in het Nederlands elftal, in een formatie waar iedereen nog zoekende is, een hoofdrol spelen. Dat laatste is te veel gevraagd."

Koopmeiners kan volgens de oud-teammanager van Ajax veel meer dan hij tot nu liet zien in Oranje. "Koopmeiners wordt in Italië uitermate gewaardeerd, in de eerste plaats om zijn voetbalkwaliteiten natuurlijk. Die zijn breed, breder dan hetgeen hij als middenvelder brengt. Hij heeft ook een beetje scorend vermogen en leiderschap in zich. Om op het allerhoogste niveau, in het Oranje-shirt dat toch wat met je doet, onder de hoogste weerstand hetzelfde te spelen als bij Atalanta, dat is wat anders. En Koopmeiners heeft het natuurlijk ook bij AZ bewezen."

Ronald Koeman nam na het WK het stokje over van Van Gaal en gaat waarschijnlijk eveneens op zoek naar de meest ideale partner op het middenveld voor De Jong. Endt hoopt dat Koopmeiners over langere tijd de kans krijgt. "Ik denk dat Koopmeiners de tijd moet krijgen op een positie in het Nederlands en dat hij vanuit zekerheid kan spelen, in plaats van de onzekerheid die tijdens het WK toch wel zichtbaar was. Nederland was als team absoluut niet in vorm."

In de YouTube-video spreekt David Endt onder meer ook over de twee grote revelaties bij Napoli en over de verrassend goed presterende José Mourinho, de coach van AS Roma.