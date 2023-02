Justin Kluivert krijgt bij Valencia een clubicoon als nieuwe trainer

Dinsdag, 14 februari 2023 om 15:40 • Davey de Laat • Laatste update: 15:44

Valencia heeft Rubén Baraja aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De Spanjaard is de opvolger van Gennaro Gattuso, die onlangs werd ontslagen vanwege de matige resultaten. ‘Voro’ González was sinds dat moment interim-trainer, een rol die hij al voor de achtste keer bekleedde bij Valencia.

Met Baraja heeft Valencia een clubicoon aangesteld. De voormalig middenvelder kwam in meer dan 250 wedstrijden uit voor Valencia en won met de club onder meer twee landstitels en de UEFA Cup. Na zijn actieve loopbaan werd Baraja trainer en leidde hij onder meer Elche, Rayo Vallecano, Sporting Gijón, Tenerife en Real Zaragoza. Nu keert hij dus terug op het oude nest en dat leidt ook tot vreugde bij de clubleiding van Valencia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is een van de meest gelauwerde spelers in de geschiedenis van Valencia en kent ook de eigenaardigheden van de club”, zo meldt de club in haar officiële statement. Daarin valt ook te lezen dat Carlos Marchena, een voormalig verdediger met ook een ruim verleden in Mestalla, deel zal uitmaken van de technische staf van Baraja. Het is niet duidelijk voor hoe veel jaar de Spanjaard heeft getekend.

Het clubicoon moet zorgen voor lijfsbehoud bij Valencia. De club van Justin Kluivert, die dit seizoen verhuurd wordt aan los Che, draait een beroerd seizoen in LaLiga en bezet momenteel de achttiende plek. Dat zou aan het einde van de rit directe degradatie betekenen. De laatste vijf wedstrijden werden allemaal verloren en na de winterstop won Valencia alleen twee keer in bekerverband. De laatste competitiezege dateert van 10 november vorig jaar.