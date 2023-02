Heracles Almelo zakt door het ijs in Venlo en ziet titel uit zicht verdwijnen

Vrijdag, 10 februari 2023 om 21:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:13

Nummer twee Heracles Almelo is vrijdagavond bij VVV-Venlo tegen pijnlijk puntenverlies opgelopen. Het elftal van trainer John Lammers kwam nog wel op voorsprong, maar wist die in de tweede helft niet vast te houden en verloor zelfs op Limburgse bodem: 3-1. Koploper PEC Zwolle won eenvoudig met 4-1 van Jong AZ, waardoor Heracles inmiddels aankijkt tegen een achterstand van maar liefst tien punten op de Zwolse titelconcurrent.

Na bijna twintig minuten spelen in Venlo kon Heracles nog juichen. Emil Hansson gaf de bal na een fraaie individuele actie aan de zijkant af aan Lucas Schoofs, die vanaf circa zeventien meter het net wist te vinden: 0-1. Er was echter ook tegenslag voor Heracles in de eerste helft: Anas Ouahim kon al voor rust niet meer verder en de aanvaller moest worden vervangen door Marko Vejinovic. De bezoekers waren beter in de eerste 45 minuten, maar ondanks de aanvallende intenties bleef een tweede Almelose treffer uit.

Buitenkantje voet: Mitchell van Rooijen tovert in Venlo ??#vvvher — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2023

Hoe anders verging het Heracles in de tweede helft. Nick Venema bracht VVV op gelijke hoogte met een prachtige volley. Het thuispubliek ging erachter staan, al wist Heracles zich snel te herpakken. Het was echter VVV dat de wedstrijd volledig deed kantelen. Met nog zeventien minuten te spelen was het Kees de Boer die de bal ontving uit een hoekschop, draaide, en voor de 2-1 zorgde. Een flinke dreun voor Heracles, dat de titel in de Keuken Kampioen Divisie steeds verder uit het zicht zag verdwijnen. VVV ging ondertussen vrolijk door met het opzetten van aanvallen.

Mitchell van Rooijen zorgde in de 82ste minuut voor het absolute hoogtepunt in Venlo: zijn volley met buitenkant links vloog via de paal het doel van Heracles in: 3-1. Vreugdetaferelen in De Koel en grote teleurstelling bij de bezoekende formatie, dat het in de slotfase nog wel bleef proberen. VVV weigerde echter om het spannend te maken en bewijst PEC met de overwinning een grote dienst in de jacht op het kampioenschap.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 24 18 3 3 35 57 2 Heracles Almelo 23 15 2 6 32 47 3 Almere City FC 24 13 3 8 7 42 4 Willem II 24 11 6 7 13 39 5 FC Eindhoven 24 11 6 7 3 39 6 VVV-Venlo 24 11 6 7 2 39 7 MVV Maastricht 23 11 5 7 7 38 8 Jong AZ 24 10 5 9 2 35 9 Roda JC Kerkrade 24 10 4 10 2 34 10 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 11 Telstar 23 8 8 7 -5 32 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 24 7 6 11 -4 27 15 FC Dordrecht 24 7 5 12 -10 26 16 FC Den Bosch 24 8 2 14 -13 26 17 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 18 Helmond Sport 24 7 4 13 -20 25 19 TOP Oss 24 6 3 15 -19 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17