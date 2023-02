‘Man van 19 goals’ terug in Eredivisie: ‘Voelde alsof ik hier echt nodig was'

Maandag, 6 februari 2023 om 10:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:43

Bjørn Johnsen is terug in Nederland. De 31-jarige spits moet SC Cambuur de rest van het seizoen van de hoognodige doelpunten voorzien. Johnsen, die in het seizoen 2017/18 namens ADO Den Haag negentien Eredivisie-doelpunten deed noteren, wilde na een aantal roerige jaren maar wat graag terugkeren op de Nederlandse velden. "Ik miste Nederland echt", laat hij optekenen door de Leeuwarder Courant.

Cambuur maakte op de slotdag van de transferwindow de komst van zijn nieuwe aanvalsleider bekend. Johnsen, die kon gaan en staan waar hij wilde na zijn vertrek bij Montréal, tekende een contract tot het einde van dit seizoen. Daar was hij maar wat blij mee, daar zijn Canadese avontuur niet zo liep zoals gehoopt. "Voetbal is gek. Je komt ergens met een idee over wat je te wachten staat en ineens staat er een nieuwe coach en speel je een ander systeem. Ze wilden in een 5-3-2-systeem spelen, daarin was ik gewoon een halve buitenspeler. Dat ben ik niet. Toen raakte ik afgelopen seizoen ook nog eens geblesseerd en veranderden ze het systeem wéér. Ik was daar echt ongelukkig", blikt Johnsen terug.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn terugkeer in Nederland voelt wat dat betreft als thuiskomen. Met name omdat hij bij Cambuur Léon Bergsma, Jamie Jacobs, Mees Hoedemakers en Ben Rienstra treft, die hij nog kent van zijn periode bij AZ. "Je voelt gelijk de connectie. Vreemd eigenlijk, want je komt in een nieuwe omgeving, maar toch voelt het als thuiskomen. Het is alsof ik gelijk weer in hetzelfde ritme zit. Ik miste Nederland echt", aldus de zestienvoudig international van Noorwegen.

Johnsen is er van overtuigd dat hij de man is die Cambuur nodig heeft in de strijd tegen degradatie. De Leeuwarders pakten vooralsnog slechts twaalf punten en zijn met elf goals de minst scorende ploeg van de Eredivisie. "Ik kreeg hier het gevoel dat ik écht nodig was", zegt Johnsen dan ook. "Het team heeft kracht nodig en doelpunten, dat kan ik ze geven." Cambuur haalde afgelopen transferperiode overigens niet alleen Johnsen voor meer aanvallende stootkracht. Ook Mimoun Mahi, in het seizoen 2016/17 goed voor zeventien Eredivisie-treffers, kwam tot het einde van dit seizoen naar Leeuwarden. Zowel Johnsen als Mahi maakte zondag zijn competitiedebuut, maar kon in het 0-5 verlies tegen Ajax geen potten breken.