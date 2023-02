Transfer van Isco naar Union Berlin ketst af: ‘Er zijn grenzen overschreden’

Dinsdag, 31 januari 2023 om 16:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:17

De transfer van Isco naar 1. FC Union Berlin gaat niet door. Alhoewel de Spanjaard al medisch gekeurd was en niets een overgang in de weg leek te staan, is een transfer naar Berlijn van de baan. Het management van Isco en de Duitse club geven elkaar de schuld van het afketsen. Volgens Union kwam de Spanjaard op het laatste moment met nieuwe voorwaarden.

Isco liet onlangs zijn contract ontbinden bij Sevilla en Union was er als de kippen bij om de ex-speler van Real Madrid transfervrij vast te leggen. In Berlijn kon hij een contract tekenen tot medio 2024 met een optie voor een extra seizoen. De stunttransfer gaat nu niet door, zo bleek dinsdagmiddag.

Isco was al in Berlijn en doorstond eerder al een medische keuring. Niets leek de verrassende transfer van de 38-voudig Spaans international nog in de weg te staan. Er kwam echter op het laatste moment ruis op de lijn. "Tijdens de gesprekken moesten wij vaststellen dat onze onderhandelingspartner niet meer bereid was binnen de eerder afgesproken kaders te bewegen”, kreeg BILD te horen van GestiFute, de belangenbehartiger van Isco.

Union meldt echter dat er grenzen zijn overschreden door het kamp Isco. “Wij hadden Isco graag verwelkomd, maar we hebben onze grenzen. In tegenstelling tot eerdere afspraken werden deze overschreden, waardoor de transfer geen doorgang vindt”, zo zei Oliver Ruhnert, sportief directeur van Union. Ajax hoeft dus geen rekening te houden met Isco als zij de degens kruisen met Union in de Europa League.