Chelsea troeft Ten Hag af en tilt transferuitgaven over 200 miljoen heen

Zaterdag, 28 januari 2023 om 06:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:19

Malo Gusto maakt in de zomer de overstap van Olympique Lyon naar Chelsea, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De clubs zijn een transfersom overeengekomen van dertig miljoen euro, exclusief bonussen. Gusto zal in Londen een meerjarig contract ondertekenen. Manchester United had ook interesse, maar een samenwerking met Erik ten Hag lijkt er definitief niet in te zitten. Alleen de medische keuring kan nog voor problemen zorgen.

Gusto stond al enige tijd in de belangstelling van Chelsea, dat nu beet heeft. De rechtsback vliegt zaterdag naar Londen om de medische keuring te ondergaan, waarna hij zijn verbintenis zal ondertekenen. Gusto zal per direct speler van Chelsea te zijn, maar the Blues laten de Fransman op huurbasis het seizoen bij Lyon afmaken. Gusto, die ook de Portugese nationaliteit bezit, kwam tot op heden 54 keer uit voor Lyon. De negentienjarige verdediger maakte onder toenmalig trainer Rudi García op 24 januari 2021 zijn debuut in de Ligue 1. Daarin kwam de aanvallend ingestelde back tot op heden tot zes assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Chelsea zal Gusto concurreren met Reece James en César Azpilicueta. Met zijn komst heeft Chelsea onder meer Manchester United afgetroefd. Begin december maakte de Duitse tak van Sky bekend dat de ploeg van Ten Hag de tiener naar Old Trafford wilde halen, om meer concurrentie te bieden aan Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot. RMC Sport bevestigde deze week nog dat United in de markt was voor Gusto, maar the Red Devils vissen dus achter het net.

Meer dan 200 miljoen aan aankopen

Het is zeker niet de eerste aankoop die Chelsea deze winter heeft gedaan. Mykhaylo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoît Badiashile en Noni Madueke zijn voor een bedrag van zo’n 180 miljoen euro neergestreken op Stamford Bridge. In tegenstelling tot Gusto zijn zij wél direct beschikbaar voor trainer Graham Potter. Eigenaar Todd Boehly wil daarnaast ook Enzo Fernández naar de club halen. De Argentijn, die furore maakte op het afgelopen WK, heeft bij Benfica naar verluidt een transferclausule ter waarde van 120 miljoen euro in zijn tot medio 2027 lopende contract staan.