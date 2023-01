Cavani komt met lichte straf nog goed weg na wangedrag op WK

Vrijdag, 27 januari 2023 om 19:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:18

De FIFA heeft vier Uruguayanen keihard gestraft voor vertoond wangedrag tijdens het afgelopen WK. Fernando Muslera en José María Giménez worden liefst vier duels geschorst, terwijl Edinson Cavani en Diego Godín één wedstrijd moeten toekijken. Na afloop van het duel met Ghana (2-0 winst) liepen de gemoederen hoog op bij de Zuid-Amerikanen, toen bleek dat hun zege niet voldoende was voor plaatsing voor de achtste finales.

Uruguay deed wat het moest doen tegen Ghana, maar na de late aansluitingstreffer van Zuid-Korea tegen Portugal (2-1) bleek Uruguay één doelpunt tekort te komen om door te stoten. De teleurstelling van Uruguay uitte zich onder meer in tranen bij Luis Suárez, terwijl andere spelers scheidsrechter Daniel Siebert belaagden. La Celeste meende in de blessuretijd recht te hebben op een strafschop, nadat Cavani in de zestien naar de grond ging. Siebert vond het echter niet genoeg om naar de elfmeterstip te wijzen, waardoor Uruguay met lege handen achterbleef.

De agressieve benadering richting de Duitse arbiter komen vier spelers nu duur te staan. Muslera, Giménez, Cavani en Godín krijgen naast hun schorsing ook een taakstraf in de vorm van verplichte deelname aan een maatschappelijk voetbalproject. Bovendien dienen de spelers een boete te betalen, variërend van 15.000 tot 20.000 euro. De Uruguayaanse bond moet 50.000 euro betalen vanwege discriminerende uitingen van fans en wangedrag en schending van de fairplayregels door de spelers.

Argentinië en Kroatië

Eerder maakte de FIFA al bekend dat het een onderzoek startte naar Argentinië. Na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk liet onder meer Emiliano Martínez zich niet van zijn beste kant zien, door zijn gewonnen trofee voor beste doelman van het toernooi voor zijn geslachtsdeel te houden. Volgens de FIFA schond de drievoudig wereldkampioen mogelijk artikel 11 (aanstootgevend gedrag en fairplay) en artikel 12 (wangedrag van spelers en coaches) rondom de wedstrijd tegen Frankrijk. Ook Kroatië werd onder de loep genomen. Het Balkanland schond mogelijk artikel 13 (discriminatie) en artikel 16 (veiligheid). Kroatië en Argentinië wachten de mogelijke straffen van de FIFA nog af.