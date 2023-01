Slot kiest voor behoorlijk gewijzigde voorhoede; Kasanwirjo kan debuteren

Woensdag, 25 januari 2023 om 19:43 • Wessel Antes • Laatste update: 20:01

Arne Slot kiest in het thuisduel van Feyenoord met NEC voor een gewijzigde voorhoede ten opzichte van de Klassieker tegen Ajax (1-1). Javairô Dilrosun komt als rechtsbuiten in de ploeg voor Alireza Jahanbakhsh, terwijl Santiago Giménez als spits speelt in plaats van Danilo. Slot heeft voor het eerst de beschikking over de van FC Groningen overgekomen Neraysho Kasanwirjo, die genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Slot koos drie keer achter elkaar voor dezelfde basiself, maar komt nu dus met twee wijzigingen. Justin Bijlow zal weer plaatsnemen onder de lat. Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormen de viermansdefensie. Mats Wieffer zal op het middenveld voor de controle moeten zorgen, terwijl Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski de vooruitgeschoven middenvelders van dienst zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Igor Paixão blijft na zijn prachtige goal tegen Ajax staan als linksbuiten en krijgt voorin dus ondersteuning van twee nieuwe namen: Dilrosun en Giménez. Bij een overwinning komt Feyenoord op 41 punten uit 18 wedstrijden. In de Eredivisie is het elftal van Slot al ongeslagen sinds 18 september van vorig jaar, toen PSV met 4-3 te sterk was.

Tegenstander NEC is echter een lastige ploeg gebleken om te verslaan. Elayis Tavsan is op 10 opnieuw de vervanger van de geschorste Oussama Tannane. Het elftal van trainer Rogier Meijer speelde al tien wedstrijden gelijk in het huidige Eredivisie-seizoen. Slechts drie keer gingen de Nijmegenaren ten onder. Het duel tussen Feyenoord en NEC begint om 21.00 uur en is live te volgen via ESPN 2.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Dilrosun, Giménez, Paixão.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Duelund; Tavsan, Dimata, Cissoko.