ESPN verantwoordt zich voor hoog camerastandpunt en legt zwaktes Ajax bloot

Zondag, 22 januari 2023 om 15:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:30

Feyenoord leidt halverwege de Klassieker tegen Ajax met 1-0. Een schitterende uithaal van Igor Paixão leidde tot de voorsprong voor de Rotterdammers. De analisten bij ESPN concluderen dat Feyenoord effectief met zijn kansen omspringt, terwijl Ajax aanvallend pover overkomt.

Mario Been is lovend over het doelpunt van de Rotterdammers. "Zijn tweede goal", doelt de analist op Paixão. "Goed doordekken van Hartman ook. Feyenoord had eigenlijk nog geen kans gecreëerd, buiten een paar spelhervattingen. Hartman laat zien dat hij de beste linksback is die Feyenoord heeft." De wedstrijd wordt met een opvallend hoge camerastandpunt uitgezonden. Volgens presentator Jan Joost van Gangelen is er geen andere optie. "De netten hangen er uiteraard uit veiligheidsoverwegingen. Daardoor moeten onze camera's ietwat omhoog. Dit is de minst slechte oplossing die we konden bedenken. We hadden het uiteraard graag anders gedaan, maar dit is waar we het mee moeten doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arnold Bruggink is lovend over de manier waarop Feyenoord Ajax bespeelt. "Met name via Sebastian Szymanski en Danilo zet Feyenoord goed druk op Ajax. Dat kun je vanaf dit camerastandpunt goed zien", stelt Bruggink. "Doordat het zo hoog is kun je zien waar ze Ajax naartoe dwingen." De Amsterdammers vallen aanvallend tegen, concludeert Bruggink. Been is het daarmee eens. "We hebben Ajax weinig gezien aan de linkerkant. Dit is wel een serieuze kans van Ajax", concludeert de oud-Feyenoorder na het zien van de kans van Kudus. "Over de zijkanten en met name van de backs van Ajax komt er heel erg weinig", vult Been aan.

Ook Kenneth Perez komt aan het woord. De Deen stelt dat Ajax niet als een team opereert. "Sánchez wil je niet zo'n bal meegeven", doelt hij op het daaropvolgende balverlies dat leidde tot de openingstreffer. "Bij Ajax voel je dat er onsamenhangendheid is. Ik hoop dat het de laatste keer is met die netten, want dat is echt niet leuk. Maar je ziet wel hoe je als team opereert. Feyenoord zet goed druk. Ajax komt er wel een paar keer doorheen en dan heb je jongens nodig die, hier ook weer, gelijk zeggen: 'Bam!'"