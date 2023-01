Youssoufa Moukoko hakt eindelijk de knoop door over zijn toekomst

Donderdag, 19 januari 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:05

Youssoufa Moukoko blijft bij Borussia Dortmund, zo weten meerdere Duitse media donderdagavond te melden. Lange tijd leek de achttienjarige spits op weg naar de Premier League of LaLiga, maar de jongeling heeft nu toch voor een contractverlenging gekozen. De verbintenis van Moukoko, die na dit seizoen zou aflopen, wordt verlengd tot medio 2026. Daarmee slaat Dortmund een grote slag, daar het er lange tijd niet in slaagde om zijn contract te verlengen.

Vorige week donderdag wist BILD al te melden dat Dortmund met Moukoko en diens zaakwaarnemer Patrick Williams om de tafel zou gaan om het contract van het toptalent te verlengen. Volgens de Duitse krant zou de club een pakket van veertig miljoen euro in gedachten hebben om de spits te overtuigen van een langer verblijf. Sportief directeur Sebastian Kehl en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke wilden snel zaken doen met Moukoko. Als de aanvaller niet akkoord zou gaan, zou de club hem alsnog moeten verkopen om iets aan hem te verdienen. Dat lijkt met het naderende akkoord te zijn voorkomen.

Kehl liet begin januari weten dat het geduld van de club al aan het opraken was. “Natuurlijk willen we dat er zo snel mogelijk een keuze wordt gemaakt”, vertelde de oud-voetballer van Dortmund in de Westdeutsche Allgemeine Zeitung. “Het is voor iedereen belangrijk dat er duidelijkheid komt.” Eerdere pogingen om het contract van het jeugdproduct van die Schwarzgelben te verlengen, liepen op niets uit. Een gerucht dat Moukoko een tekenbonus van tien miljoen euro zou hebben geëist, werd later ontkracht door transfermarktexpert Fabrizio Romano.

Dortmund pikte de destijds elfjarige Moukoko in 2016 op bij FC Sankt Pauli. Na verschillende jeugdteams van die Borussen te hebben doorlopen, maakte hij in 2020 zijn Bundesliga-debuut. Moukoko was destijds met een leeftijd van zestien jaar en een dag de jongste debutant ooit op het hoogste niveau in Duitsland. Inmiddels staat de teller op 59 officiële duels in het eerste elftal van Dortmund, waarin de tweevoudig Duits international elf keer trefzeker was. Daarnaast was de linkspoot goed voor acht assists.