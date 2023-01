Uiterst opmerkelijk: Salernitana stelt ontslagen coach na 48 uur weer aan

Woensdag, 18 januari 2023 om 14:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:37

Davide Nicola blijft toch trainer van Salernitana. De 49-jarige oefenmeester werd maandag nog op straat gezet door de huidig nummer zestien van de Serie A, daags na een 8-2 afstraffing op bezoek bij Atalanta. Voorzitter Danilo Iervolino ging vervolgens tevergeefs op zoek naar een nieuwe trainer en koos na gesprekken met de selectie toch voor een terugkeer van Nicola.

Rafael Benítez werd na het ontslag van Nicola gezien als droomkandidaat om de nieuwe trainer van Salernitana te worden. Sky Sport Italia en Il Corriere dello Sport wisten echter te melden dat de voormalig trainer van onder meer Liverpool en Real Madrid de aanbieding direct naast zich neerlegde. Vervolgens werden ook Leonardo Semplici en Roberto D'Aversa benaderd door Salernitana. Beide managers konden een contract tekenen tot het einde van het seizoen.

D’Aversa, die dinsdag zelf werd ontslagen door Sampdoria, zou alleen geïnteresseerd zijn geweest in een contract voor anderhalf seizoen, terwijl de salariseisen van Semplici Salernitana naar verluidt te gortig waren. Voorzitter Iervolino kwam hierop na gesprekken met de spelers toch weer uit bij Nicola, die woensdag weer de training zal leiden. De ploeg van Tonny Vilhena bezet de zestiende plaats en staat negen punten boven de degradatiestreep.

“Ik bedank de voorzitter dat hij me heeft gebeld”, schrijft Nicola in een statement. “Hiervoor wil ik zijn vertrouwen terugbetalen met al mijn kracht en met alle passie die ik heb. Laten we nu samen opnieuw beginnen en een buitengewoon voetbalverhaal vertellen, waarbij we de fans dezelfde passie en hetzelfde gevoel van verbondenheid teruggeven die zij ons onvoorwaardelijk laten zien."