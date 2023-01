Zaakwaarnemer bevestigt: Feyenoord is ‘topoptie’ voor centrale verdediger

Woensdag, 18 januari 2023 om 12:26 • Wessel Antes • Laatste update: 12:33

Feyenoord is in de race voor FK Rostov-verdediger Dennis Hadžikadunic, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Walid Faour tegenover 1908.nl. Trainer Arne Slot hoopt de 24-jarige Zweed, die zijn interlands speelt voor Bosnië en Herzegovina, op korte termijn aan zijn selectie toe te voegen. Er zijn echter meer kapers op de kust: de rechtspoot wordt gelinkt aan onder meer Juventus, Toulouse, Schalke 04 en Besiktas. Faour noemt Feyenoord zelfs een ‘topoptie’ voor zijn cliënt.

Hadžikadunic staat nog onder contract tot en met juni 2023, maar kan zijn verbintenis bij Rostov laten opschorten vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Iedere club kan de negentienvoudig international daardoor gemakkelijk huren van Rostov, waarna hij in de zomer weer transfervrij is. Volgens Transfermarkt is Hadžikadunic momenteel zo’n 4,5 miljoen euro waard. In het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Malmö FF.

Faour verwacht dat Hadžikadunic deze week een beslissing zal nemen over zijn toekomst. “Wij zijn momenteel in Dubai. Ik ben altijd eerlijk geweest over welke clubs zich voor Dennis hebben gemeld. Natuurlijk is Feyenoord één van deze clubs. Een club naar ons hart, we houden van die club. Het is zelfs onze topoptie. Maar ze bieden niet wat wij verlangen.” Feyenoord zou in Hadžikadunic de ideale (tijdelijke) vervanger zien van Gernot Trauner, die nog maanden uit de roulatie is met een knieblessure.

Dinsdag bracht EsportslB3 nog naar buiten dat Hadzikadunic bij RCD Mallorca zou gaan tekenen, maar die berichtgeving klopt niet. “Dennis loopt medio 2023 uit contract en zal snel verhuurd worden door Rostov. Of we nu in Frankrijk, Turkije of Spanje neerstrijken. Veel mensen hebben het nu over RCD Mallorca, maar die geruchten zijn onjuist. Feyenoord is en blijft de topoptie, maar misschien wordt het iets voor na de zes maanden verhuur. We weten het nu niet.”