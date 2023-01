Elftal van de Week: jubilaris Plet is goud waard; Schendelaar blinkt uit bij PEC

Dinsdag, 17 januari 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:40

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de twintigste speelronde afgewerkt. PEC Zwolle rekende op zeer overtuigende wijze af met Heracles Almelo (0-3). Door de overwinning hebben de Zwollenaren nu evenveel punten (44) als Heracles en ligt de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie helemaal open. PEC staat op basis van het aantal gespeelde wedstrijden (negentien om twintig) nu eerste.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jasper Schendelaar. De goalie van PEC hield tegen Heracles voor de zevende keer dit seizoen de nul en was met zeven reddingen een van de uitblinkers aan de zijde van trainer Dick Schreuder. PEC, De Graafschap, Roda JC en Telstar zijn deze speelronde hofleverancier en vaardigen ieder twee spelers af. FC Eindhoven, dat dankzij een 4-1 zege op FC Den Bosch naar de derde plaats op de ranglijst steeg, is in de persoon van Charles-Andreas Brym vertegenwoordigd in het Elftal van de Week. De vleugelaanvaller was tegen Den Bosch goed voor een goal en twee assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

De spitspositie wordt deze week ingevuld door Glynor Plet. De 35-jarige aanvaller speelde zijn tweehonderdste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie en blijkt het scoren nog niet te zijn verleerd. Na zijn goal tegen Jong AZ (1-0) was hij nu bij vijf van de laatste zeven goals van Telstar direct betrokken (drie goals en twee assists). De 19-jarige Samir Lagsir blonk uit namens PEC. Hij was dit seizoen in 379 minuten goed voor twee goals en twee assists in de Keuken Kampioen Divisie, wat neerkomt op eens per 95 minuten betrokken zijn bij een doelpunt.

Elftal van de Week: Schendelaar (PEC Zwolle); Schouten (De Graafschap), Röseler (Roda JC), Hillen (De Graafschap), Dekkers (Jong AZ); Boussakou (Telstar), Hartjes (Roda JC), Lagsir (PEC Zwolle); Brym (FC Eindhoven), Plet (Telstar), Leijten (FC Eindhoven).