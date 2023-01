Blamerende bekernederlaag leidt tot negende trainersontslag in Ligue 1

Maandag, 9 januari 2023 om 18:47 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:14

Lucien Favre is niet langer de trainer van OGC Nice, zo meldt de club via de officiële kanalen. De blamerende 1-0 bekernederlaag tegen de derdedivisionist Le Puy Foot 43 Auvergne zou hem fataal zijn geworden. Ook in de Ligue 1 waren de prestaties van de Zuid-Fransen teleurstellend. Momenteel neemt Nice de elfde plek in met 21 punten uit zeventien duels. Er werd door de club de afgelopen seizoenen veel geïnvesteerd, mede door chemiebedrijf en eigenaar Ineos. Bij Nice staat Pablo Rosario onder contract.

Succestrainer Favre was dit seizoen bezig aan een tweede periode bij Nice. Op 1 juli 2016 volgde hij Claude Puel op als hoofdcoach van les Aiglons. In zijn eerste seizoen behaalde hij een derde in de Ligue 1 en plaatste de club zich voor het eerst in de historie voor de Champions League. Het seizoen daarna was met een achtste plek minder succesvol. In mei 2018 vertrok Favre naar Borussia Dortmund, maar daar kreeg hij door tegenvallende resultaten op 13 december 2020 zijn congé.

Op 27 juni van het vorige jaar keerde Favre terug in Nice. Er werd veel geïnvesteerd en er werden grote namen als Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey, Nicolas Pépé, Kasper Dolberg, Sofiane Diop en Gaëtan Laborde gehaald. Toch waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Nice haalde pas 21 punten uit zeventien wedstrijden in de Ligue 1 en werd dus door een derdedivisionist uit de Coupe de France gegooid. In de Conference League zijn de resultaten wel goed: Nice eindigde in Groep D bovenaan en zodoende plaatste de club zich voor de laatste zestien.

L’Équipe schrijft dat de clubleiding van Nice had gehoopt dat de resultaten na het WK beter zouden zijn. In de Ligue 1 werd er echter gelijkgespeeld tegen Lens (0-0) en met 2-1 verloren van Stade Rennes. Favre leidde afgelopen maandag nog wel de training, maar zou die middag nog op de hoogte zijn gesteld van zijn ontslag. Ook zijn assistent Christophe Moulin, die afgelopen juni met Favre meekwam, moet vertrekken. De trainer van de reserves van Nice, Didier Digard, zal Favres taken op interimbasis overnemen.

Het ontslag van Favre betekent alweer het negende ontslag in de Ligue 1 dit seizoen. Peter Bosz had de twijfelachtige eer om als eerste zijn congé te krijgen. Hij moest in oktober al opstappen bij Olympique Lyon. Daarna werd bij onder meer Stade Brest, AJ Auxerre, Stade Reims, Troyes, Angers SCO en RC Strasbourg een trainerswissel doorgevoerd.