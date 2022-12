De Belgische belofte die in Eindhoven het plezier in voetbal hervond

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Tibo Persyn, die in de zomer van 2018 een toptransfer maakte naar Internazionale. Na twee minder goed uitgepakte uitleenbeurten, heeft hij dit seizoen het plezier in het voetbal bij FC Eindhoven hervonden.

Persyn had altijd in zijn gedachten dat hij bij Club Brugge in het profvoetbal zou doorbreken. Hij werd op tienjarige leeftijd opgepikt door Blauw-Zwart en doorliep er het grootste gedeelte van de jeugdopleiding. Een thuiswedstrijd met Club Brugge Onder 17 veranderde echter alles. “Er waren scouts van Internazionale bij aanwezig”, legt Persyn uit. “Na de wedstrijd hebben zij contact opgenomen met mij en mijn manager. Twee maanden later heb ik de beslissing genomen om naar Internazionale te vertrekken en het Italiaanse avontuur aan te gaan.”

Persyn speelde na zijn transfer naar Internazionale drie seizoenen voor Inter Onder 19.

Persyn benadrukt niet over één nacht ijs te zijn gegaan bij zijn beslissing om Club Brugge op jonge leeftijd in te ruilen voor Inter. “In het begin vond ik het wel heel lastig eigenlijk. Ik moest mijn familie en vrienden achterlaten. Je zet eigenlijk alles op het spel door vol voor het voetbal te gaan en te vertrekken naar een ander land. Daardoor heb ik er best wel lang over nagedacht. Op het begin was het wel wennen, maar ik moet zeggen dat ik redelijk snel geacclimatiseerd was in Italië.”

In drie seizoenen maakte Persyn vooral zijn minuten bij Inter Onder 19, waar hij onder meer ervaring opdeed in de UEFA Youth League. “Het tweede seizoen mocht ik ook af en toe meetrainen met het eerste elftal. Jongens als Romelu Lukaku vingen mij daar ook gewoon goed op.” Door pech werd het derde seizoen alleen niet wat Persyn ervan had verwacht. “Ik trainde op dat moment vast mee met de A-selectie, maar kreeg toen corona, waar ik zo’n 35 tot 40 dagen last van had. In Italië was het verplicht om binnen te blijven op je kamer en mocht je ook niet naar buiten.”

Nadat Persyn eenmaal was hersteld, volgde zijn rentree op het veld. Door blessureleed kreeg hij echter opnieuw niet de kans om zich aan de clubleiding te bewijzen. “Ik scheurde direct mijn hamstring, waardoor ik er weer twee á drie maanden uit lag. Toen was het seizoen bijna klaar. Als dat eigenlijk je laatste jaar is om jezelf te bewijzen om de stap naar een eerste elftal te maken, dan is zoiets verschrikkelijk.”

Na een seizoen met de nodige tegenslagen, koos Persyn ervoor om zich te laten verhuren aan zijn jeugdliefde Club Brugge. “Het voelde wel fijn om weer terug te zijn op het oude nest”, erkent hij. “Ik kreeg een warm welkom en zag weer veel bekenden. Het was achteraf gezien alleen misschien niet de beste beslissing die ik kon nemen. Ik ging eigenlijk terug naar Club om meer minuten te maken, maar als je kijkt naar de selectie die Club Brugge op dat moment al had, was het gewoon heel lastig om jezelf in de basis te spelen. Ik heb er misschien niet lang genoeg over nagedacht en te snel die beslissing genomen.”

Persyn maakte vroeg in het seizoen 21/22 met een korte invalbeurt zijn officiële debuut namens Club Brugge tegen Zulte Waregem (0-4 winst). Voor het jeugdproduct was het begrijpelijkerwijs een droom die uitkwam om via een omweg alsnog zijn eerste minuten voor de hoofdmacht te maken. “Die korte invalbeurt tegen Waregem was top, echt onbeschrijfelijk”, zegt Persyn trots. “Je voetbalt al zo lang en dan kijk je uit naar zulke momenten. Ook al debuteer je dan slechts met een invalbeurt van een paar minuten, dat maakt niet uit. Je geniet dan wel even.”

In augustus 2021 beleefde Persyn bij Club Brugge een basisdebuut om nooit te vergeten.

Een week later volgde voor Persyn tegen Beerschot (3-2 winst) een basisdebuut om nooit te vergeten. “Een dag voor de wedstrijd trainde ik met de basisploeg mee”, herinnert hij zich. “Ik dacht gelijk aan het competitieduel met Beerschot en wist dat ik zou gaan spelen. Het was ook de eerste keer in lange tijd dat we weer in een vol Jan Breydel Stadion zouden gaan spelen. De eerste helft speelde ik wel met een beetje stress, alsof ik niet veel aan de bal wilde komen of zo. De tweede helft maakte ik de 3-1 en toen kwam ik gewoon in mijn spel. Dan geniet je nog zoveel meer van het moment zelf. Er viel een bepaalde druk van mijn schouders.”

Dat het uiteindelijk bij deze twee competitieduels voor Club zou blijven, steekt Persyn wel. “Dat was heel jammer, ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe dat kwam. Je weet dat je meer kan en je wilt meer tonen aan de wereld. Jammer dat dit niet bij Club Brugge kon.” Verschillende ploeggenoten, waaronder Ruud Vormer, hielpen Persyn door een lastige periode heen. “Ik heb er veel met die jongens over gesproken. Ik had ook een hele goede band met hen, zij namen mij op in de groep en waren ook heel open en vriendelijk naar mij toe. Ik heb in januari geen gesprek gevoerd met Alfred Schreuder, die net was aangesteld. Ik wist dat ik op zoek moest gaan naar een andere club als het alleen bij meetrainen zou blijven zonder speelminuten te maken.”

De uitleenbeurt aan Club Brugge werd begin 2022 door Inter beëindigd, waarna Persyn het afgelopen seizoen op huurbasis afmaakte bij Westerlo, dat vorig seizoen nog op het tweede niveau in België actief was. Bij de Kemphanen kwam hij echter opnieuw niet veel aan spelen toe. Na twee uitleenbeurten die minder goed uitpakten, bleek een tijdelijke overstap naar FC Eindhoven deze zomer wél een schot in de roos. Persyn speelde zich in oktober in het elftal van trainer Rob Penders en is inmiddels niet meer uit de basiself weg te denken. “De keuze om naar FC Eindhoven te vertrekken was binnen één of twee dagen gemaakt” geeft Persyn aan. “Ik denk dat het gewoon een hele goede beslissing is geweest. Soms moet je een stapje terugzetten om er weer twee vooruit te zetten. De selectie en de mensen binnen de club van FC Eindhoven zijn allemaal top. Dat maakt het zoveel makkelijker.”

Persyn moest in Eindhoven zowel fysiek als mentaal van ver komen. “Op het begin had ik wat last van kleine pijntjes. Het was ook ruim een jaar geleden dat ik voor het laatst een volledig duel gespeeld had, waardoor het aan wedstrijdritme ontbrak. Nu is alles oké en kan ik alles spelen. Het is mooi om weer volledige wedstrijden te spelen, daarvoor doe ik het ook. In de eerste weken wilde ik mezelf iets te veel tonen op het veld. Penders zei mij begin dit seizoen ook dat ik het af en toe iets rustiger aan moest doen en simpel moest spelen. Ik liep soms echt als een kip zonder kop op het veld. De trainer heeft mij tot rust gebracht en verteld wat ik wel en niet moet doen. Hij heeft mij de kans gegeven, dus ik ben hem ook heel dankbaar.”

Persyn heeft naar eigen zeggen het plezier in het voetbal bij FC Eindhoven weer teruggevonden. “Het laatste jaar bij Inter is gewoon heel zwaar geweest. Alles liep een beetje verkeerd door die tegenslagen. Het plezier was er niet echt meer in vergelijking met de jaren ervoor. Ik wist dat ik moest gaan spelen, anders zou ik uitgeblust raken. Dan was ik misschien wel gestopt met voetballen. Ik was helemaal op mezelf aangewezen in Italië, dat maakte het alleen maar lastiger. Daarom ben ik wel blij dat mijn ouders er mij doorheen hebben geholpen. Zij zijn echt een steun voor mij geweest. Ik denk niet dat elke speler de ouders achter zich heeft staan die ik heb. Dat is alleen maar mooi, denk ik.”

Bij FC Eindhoven is Persyn (rechts) sinds oktober niet meer uit de basiself weg te denken.

FC Eindhoven was afgelopen seizoen de revelatie van de Keuken Kampioen Divisie en presteert met een vierde plek momenteel weer uitstekend. Persyn beseft dat de Eindhovense selectie uit ‘een hele talentvolle groep’ bestaat. “Oké, een aantal jongens zijn net als ik gehuurd en in het begin waren we misschien nog niet zo goed op elkaar ingespeeld. Dat raken we nu alleen wel steeds meer. Als er een dipje is komen we er als selectie bovenop omdat we als groep heel sterk zijn.” De selectie wordt daarnaast als ‘heel hecht’ omschreven. “Iedereen praat met elkaar. Er is niemand die echt buiten de boot valt. Onze aanvoerder Mawouna Amevor speelt daar ook een belangrijke rol in. Als er iets is, dan zegt hij het echt meteen. Op het veld zeggen ook een een aantal spelers waar het op staat, wat we beter kunnen doen.”

Persyn omschrijft zichzelf als een ‘heel explosieve en snelle speler’. “Ik val heel graag aan, maar ben me ook bewust van mijn verdedigende taken. Ik probeer al mijn taken zo correct mogelijk uit te voeren.” De wingback kwam maar liefst negentien keer uit voor België Onder 17 en speelde ook jeugdinterlands voor de Onder 18 en Onder 19. Bij de Rode Duivels ziet hij Thomas Meunier als zijn grote voorbeeld. “Hij is nu al wat ouder, maar in de nationale ploeg vond ik hem vroeger heel goed”, zegt Persyn. “Hij speelt bij België ook in een 3-4-3-systeem en op dezelfde positie, dus hij is wel een speler waar ik naar opkijk.”

Bij FC Eindhoven deed Persyn het in zijn eerste dertien competitieduels heel behoorlijk. Zo heeft hij in de selectie de meeste voorzetten uit open spel gegeven, 39 stuks. “Persoonlijk zou ik in de tweede seizoenshelft graag nog twee of drie doelpunten maken en wat meer assists geven. Als groep denk ik dat het realistisch is om te promoveren. Ook al klinkt het misschien raar omdat FC Eindhoven nooit een echte kanshebber is geweest. Als je echter kijkt naar vorig jaar, toen werden we derde in de reguliere competitie, en dit seizoen spelen we ook gewoon goed. Dan denk ik wel dat het reëel is. Iedereen kan van elkaar winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat maakt het heel spannend en leuk.”

Paspoort

Naam: Tibo Persyn

Club: FC Eindhoven

Leeftijd: 20

Positie: wingback

Lengte: 179 cm

Aantal wedstrijden: 14

Sterke punten: snelheid, versnelling, voorzetten