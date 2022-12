‘Uitzaaiingen ontdekt bij Pelé; genezing van legende niet meer mogelijk'

Zaterdag, 3 december 2022 om 17:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:59

Voetballegende Pelé krijgt palliatieve zorg, zo meldt de Braziliaanse krant Folha. In september 2021 werd er bij de 82-jarige Braziliaan darmkanker geconstateerd, waarna hij chemotherapie onderging. Inmiddels is duidelijk geworden dat Pelé te kampen heeft met uitzaaiingen in zijn lichaam, waardoor verdere behandelingen geen zin meer zouden hebben. Zijn familie zou nu de wens hebben om hem de beste mogelijke zorg te bieden.

Pelé werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in São Paulo, al liet hij toen via Instagram weten dat het om een reguliere, maandelijkse controle ging. Volgens Folha speelt er dus meer dan alleen een maandelijkse routinecontrole. Zo zouden er uitzaaiingen zijn geconstateerd in de darmen, longen en lever van Pelé en slaat de chemotherapie niet aan. Daarom zou hij zijn overgeplaatst naar de palliatieve zorg, om ervoor te zorgen dat Pelé het minste pijn lijdt. Zowel het ziekenhuis als de familie van Pelé hebben tot op heden geen commentaar gegeven over de vermeende medische update van de oud-aanvaller.

ESPN Brasil wist eerder al te melden dat Pelé kampt met 'zwellingen over het hele lichaam'. De drievoudig wereldkampioen onderging na de ontdekking van zijn ziekte een operatie, waarbij een tumor werd verwijderd. Pelé lag vervolgens een tijd in het ziekenhuis om te herstellen van die operatie. Sindsdien keerde de Zuid-Amerikaan regelmatig terug in het ziekenhuis, zo ook woensdag. In Brazilië vreest men nu voor het leven van hun legende, die een groot aandeel had in de drie wereldtitels (1958, 1962, 1970) die hij met o Seleção wist te winnen.

De steunbetuigingen stromen inmiddels binnen voor Pelé. Zo deelde zijn dochter een beterschapswens via Instagram en ontrolden Braziliaanse voetbalfans vrijdag voor de wedstrijd tegen Kameroen een doek met de tekst 'Pelé, get well soon'. Een groot gebouw in Doha nam die tekst over en projecteerde het op het eigen gebouw., waarop Pelé via Instagram zijn dank uitsprak. Ook onder meer Kylian Mbappé, Rivaldo en de FIFA hebben de 92-voudig international een hart onder de riem gestoken.