‘Spelers Iran worden vlak voor WK-duel gruwelijk bedreigd door eigen overheid’

Maandag, 28 november 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:41

De families van de Iraanse spelers worden ernstig bedreigd met 'geweld en marteling' in het geval dat de spelers zich dinsdag niet 'gedragen' voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, zo meldt CNN op basis van een bron rond de beveiliging van de wedstrijd. Er is de Iraanse overheid alles aan gelegen dat de spelers van het nationale elftal het volkslied meezingen.

Uit protest tegen het regime in Iran hielden de voetballers de kaken stijf op elkaar tijdens het volkslied voorafgaand aan de eerste WK-wedstrijd, tegen Engeland (6-2 verlies). De spelers werden na dat duel bijeengeroepen voor een meeting met leden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Het volkslied werd vervolgens wél meegezongen tijdens het tweede duel, afgelopen vrijdag tegen Wales (0-2 winst).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorafgaand aan het toernooi zou de Iraanse Revolutionaire Garde juist "cadeau's en auto's" in het vooruitzicht hebben gesteld, indien de spelers geen openlijke protesten zouden voeren in Qatar. De sfeer sloeg radicaal om na de 'vernedering' van de stille spelers voorafgaand aan het openingsduel. Ook Carlos Queiroz, de Portugese bondscoach van Iran, heeft een onderhoud gehad met de garde. Aanvankelijk stond de keuzeheer op het standpunt dat zijn spelers mochten protesteren, zolang het binnen de grenzen van de FIFA zou blijven.

Sinds de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini in september is het zeer onrustig in Iran. Ze werd opgepakt door de religieuze politie, omdat ze volgens agenten haar hoofd niet goed had bedekt. Enkele dagen later stierf Amini op het politiebureau. Het huidige regime in Iran, dat meer dan veertig jaar aan de macht is, slaat elke vorm van protest of demonstratie bloedig neer.