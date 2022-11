Trainer Ecuador spreekt zich uit over meespelen Enner Valencia tegen Oranje

Donderdag, 24 november 2022 om 16:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:04

Ecuador neemt het vrijdag in Groep A van het WK op tegen het Nederlands elftal. De Zuid-Amerikanen begonnen voortvarend aan het toernooi met een 0-2 zege op gastland Qatar, maar bondscoach Gustavo Alfaro waarschuwt zijn ploeg op de voorbereidende persconferentie dat het beter moet tegen Oranje. Daarnaast zegt de oefenmeester dat het nog onzeker is of sterspeler Enner Valencia meedoet tegen Nederland.

Ecuador zat dankzij twee treffers van Valencia al snel op rozen tegen Qatar. Toch weet Alfaro dat Nederland van een ander kaliber is. "Als je niet met dezelfde intensiteit verdedigt en aanvalt, dan kom je in de problemen. Je verliest dan negen van de tien keer." De Argentijnse coach denkt dan ook na over tactische wijzigingen voor het duel van vrijdag. "Ik heb nog geen besluit genomen of we met drie man achterin gaan beginnen. We hebben verschillende situaties en schema's doorlopen, met vijf op lijn, met drie middenvelders en twee aanvallers, met twee negens, met een negen en een tweede spits. We moeten ons wel bedenken dat Nederland een passingsgame speelt en dat ze lang van stuk zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het duel met Qatar viel Valencia geblesseerd uit met een kniekwetsuur. Of de spits van Fenerbahçe meedoet tegen Oranje, is nog maar de vraag. "De testen hebben laten zien dat hij geen blessure heeft, maar hij heeft een serieuze klap gehad. We zullen hem vanmiddag bekijken en dan een beslissing maken." Alfaro ziet zijn land hoe dan ook als de underdog. "We spelen wel tegen een land dat uitspreekt om voor de wereldtitel te gaan. Het is dus alsof we tegen Brazilië of Argentinië spelen", zo deelt Alfaro Oranje een compliment uit. "Dan verwacht je natuurlijk niet dat we gaan winnen."

Fans

Tijdens het duel met Qatar lieten de fans van Ecuador zich niet altijd van hun beste kant zien. Zo werd er op een ludieke manier geroepen om bier, wat verboden is in en rondom de stadions, en werden er homofobe liederen gezongen richting Chili. Dat land probeerde Ecuador van het WK te houden vanwege het meespelen van de niet speelgerechtigde Byron Castillo. De directeur van de Ecuadoraanse voetbalbond, Michelle Deller, hoopt dan ook dat de supporters zich van hun positieve kant laten zien. "Laten we heel voorzichtig zijn om niet iets te doen dat gevolgen kan hebben, zoals een boete. We moeten onze emoties beheersen. Ga naar buiten en steun Ecuador meer dan ooit, maar zonder iemand aan te vallen."