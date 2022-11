Supersub De Leeuw verzacht de pijn voor Willem II nog enigszins in Dordrecht

Zondag, 20 november 2022 om 17:05 • Tom Rofekamp

Willem II heeft zondag voor de derde maal op rij puntenverlies geleden. De ploeg van Kevin Hofland was met name in de tweede helft de betere partij op bezoek bij FC Dordrecht, maar stond lang op een 2-1 achterstand. Invaller Michael de Leeuw redde vlak voor tijd de Tilburgse eer. Door het gelijkspel gaat Willem II – vorig seizoen nog actief in de Eredivisie – als negende de winterstop in

Het waren de Tricolores die zondagmiddag uit de startblokken schoten in het Matchoholic Stadion. Spits Jizz Hornkamp zette Max Svensson al na twee minuten alleen voor Dordrecht-goalie Liam Bossin, waarop de Zweed koelbloedig bleef en de 0-1 binnenwipte. Ringo Meerveld had nog geen vier minuten later de marge kunnen verdubbelen, maar de nummer 10 van de Tilburgers schoot voorlangs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De misser van Meerveld werd halverwege het eerste bedrijf genadeloos afgestraft door de gastheren. Jerailly Wielzen bracht de bal vanaf rechts voor op Samuele Longo, die zijn vijfde van het seizoen binnenkopte. Dordrecht rook bloed en werd in het zadel geholpen door Leeroy Owusu, die een penalty veroorzaakte. Feyenoord-huurling Aliou Baldé ging achter de bal staan en maakte geen fout: 2-1.

De bezoekers konden maar moeilijk op een antwoord komen. Baldé verzuimde de wedstrijd na een uur spelen echter in het slot te gooien namens Dordrecht, waarop Willem II wakker werd. In het laatste kwartier zetten de Tilburgers aan, en invallers Jeremy Bokila en Michael de Leeuw stelden gezamenlijk een punt veilig. Eerstgenoemde kopte een lange bal door, waarop De Leeuw – eveneens met zijn hoofd – het eindstation was. Freek Heerkens was in de slotfase zelfs nog dicht bij de 2-3, maar Bossin onderscheidde zich met een uitstekende redding.