AC Milan bijt zich stuk op laagvlieger Cremonese en ziet Napoli uitlopen

Dinsdag, 8 november 2022 om 22:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:14

AC Milan heeft dinsdagavond hele kostbare punten laten liggen in de Serie A. I Rossoneri speelden op bezoek bij nummer achttien US Cremonese met 0-0 gelijk en zien koploper Napoli daardoor twee punten uitlopen. Het gat met plek één bedraagt nu acht punten. Milan kan aanstaande donderdag zelfs ingehaald worden door Lazio, dat drie punten minder maar wel nog een wedstrijd tegoed heeft.

Stefano Pioli kon niet beschikken over Olivier Giroud. De Franse aanvaller pakte afgelopen zaterdag een rode kaart nadat hij na zijn winnende goal in de slotfase tegen Spezia (2-1) zijn shirt uittrok. Divock Origi stond daarom in de spits geposteerd. Rafael Leão zat op de bank tegen Cremonese, net als zomeraanwinst Charles De Ketelaere. Ex-Feyenoorder Cyriel Dessers, die sinds zijn komst twee doelpunten in twaalf wedstrijden maakte voor zijn ploeg, ontbrak bij de thuisploeg wegens een blessure.

Brahim Díaz en Ante Rebic kregen in de eerste helft grote kansen, maar het was Origi die de grootste mogelijkheid van Milan om zeep hielp. De Belgische spits zag zijn schot namelijk van dichtbij gekeerd worden door Cremonese-doelman Marco Carnesecchi. Milan domineerde in balbezit in het eerste bedrijf, maar hield de thuisclub in leven dankzij onnauwkeurigheid in de eindfase. Ook na rust was het de ploeg van Pioli dat het spelbeeld bepaalde.

Het dacht zelfs even op voorsprong te komen via Origi. Rebic vond de ex-Liverpool-speler met een voorzet richting de zestien, waarna de Belg de bal in de kluts handig meenam en Milan op voorsprong zette. Origi stond echter buitenspel, waardoor de videoscheidsrechter die treffer annuleerde en Cremonese opgelucht kon ademhalen. In de slotfase probeerde Milan nog een goal te forceren, maar die zou niet meer vallen.