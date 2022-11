Schöne bezorgt NEC met fantastische uithaal eerste zege sinds 14 augustus

Vrijdag, 4 november 2022 om 22:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:18

NEC heeft vrijdagavond op bezoek bij SC Cambuur voor het eerst sinds 14 augustus weer eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Nijmegenaren wonnen met 0-1 in Friesland dankzij een geweldige pegel van Lasse Schöne. NEC klimt door de overwinning op naar plek tien in de Eredivisie, terwijl Cambuur op plek zestien blijft staan.

Beide ploegen werden gevaarlijk in de openingsfase van de wedstrijd. Zo kreeg NEC via Magnus Mattsson al na twee minuten een aardige kans, maar de Deen zag zijn schot geblokt worden door Alex Bangura. Cambuur kreeg de eerste grote mogelijkheid na ruim twintig minuten spelen. Mitchell Paulissen stuurde Sylvester van der Water diep, waarna Jasper Cillessen besloot om uit te komen. Van der Water probeerde de bal over de NEC-doelman heen te stiften, maar Cillessen kreeg er nog net een hand achter.

Lasse Schöne met een geweldige pegel ???? pic.twitter.com/E78wDPAyBT — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2022

Een kwartier voor rust zag Oussama Tannane zijn poging gered worden door João Virginia, maar de Portugese doelman moest even later wél vissen na een afstandsschot van Lasse Schöne. De middenvelder besloot vanaf ruim 25 meter uit te halen en schoot de bal verwoestend in de linkerbovenhoek: 0-1. De Nijmegenaren bleven Cambuur ook na rust onder druk zetten. Virginia moest tot vier keer toe in actie komen om de achterstand niet verder op te laten lopen, wat de Portugees ook lukte.

Invaller Pedro Marques leek in de zeventigste minuut de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om de voorsprong te verdubbelen, maar de aanvaller kopte van dichtbij naast. De grootste kans van de tweede helft was voor Jamie Jacobs van Cambuur. Bangura stoomde op vanaf de linkerflank en zag de invaller bij de tweede paal vrijstaan. De linksback gaf de bal hard en laag voor op Jacobs, maar laatstgenoemde schoot voor een vrijwel leeg doel over. Die misser kwam hem en Cambuur uiteindelijk duur te staan, wat in de slotfase werd niet meer gescoord.