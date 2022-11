WK-selectie lijkt plots reële mogelijkheid na zomers vertrek bij Ajax

Dinsdag, 1 november 2022 om 14:46 • Tom Rofekamp

Dominik Kotarski maakt kans op een tripje naar Qatar. De doelman van PAOK Saloniki behoort tot de 34-koppige voorselectie van Kroatië voor aankomend WK. Kotarski moet samen met Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic en Nediljko Labrovic uit gaan maken wie bondscoach Zlatko Dalic meeneemt naar de Golfstaat. Dat Kotarski überhaupt tot de voorselectie zou komen, leek een paar jaar geleden nog een stuk minder reëel. Toen werkte de goalie zijn wedstrijden nog af voor Jong Ajax.

Ajax plukte Kotarski in januari 2018 weg uit de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. De Amsterdammers betaalden destijds twee miljoen euro voor de diensten van de jonge Kroaat. Kotarski sloot direct na zijn transfer aan bij Jong Ajax, waar hij twee maanden later debuteerde met een 0-3 nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Er volgden drie seizoenen onder de lat bij de Ajax-beloften, zonder dat Kotarski ooit écht dicht bij een doorbraak in het eerste kwam Daarom liet hij zich afgelopen seizoen aan HNK Gorica verhuren.

Kotarski imponeerde flink bij de huidige nummer laatst van de Kroatische competitie. Gorica lichtte de koopoptie die het had bedongen dan ook. Kotarski werd diezelfde week k echter voor het dubbele doorverkocht aan PAOK Saloniki. Daar verscheen de Kroaat dit seizoen vooralsnog in elke wedstrijd aan de aftrap. Met Kotarski onder de lat behaalden de Grieken een voorlopige vijfde plaats in de competitie.

De goede prestaties van de goalie bleven niet onopgemerkt in zijn thuisland. Hij is zo een van de vijf Kroatische doelmannen die mag hopen op een WK-selectie. Overige bekende namen die tot de voorselectie behoren zijn Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea) Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Marcelo Brozovic (Internazionale) en Dejan Lovren (Zenit Sint-Petersburg). Ook Borna Barisic en Antonio-Mirko Colak van Ajax-opponent Rangers maken kans op een uitverkiezing.