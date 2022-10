VZ 5: Ajax neemt afscheid van Ihattaren; Pogba moet WK definitief missen

Dinsdag, 1 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:09

Ajax bevestigt: Mohamed Ihattaren keert terug naar Juventus

Ajax gaat de koopoptie op Mohamed Ihattaren niet lichten. Dat melden de Amsterdammers in een officieel persbericht. De twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder wordt sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1.

Doemscenario voor Frankrijk komt uit: Paul Pogba niet op tijd hersteld voor WK

Paul Pogba moet het WK aan zich voorbij laten gaan. Dat meldt zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta maandag. De Fransman was herstellende van een knieblessure, maar heeft tijdens een training bij zijn club Juventus een dijbeenblessure opgelopen. Pogba kwam dit seizoen nog niet in actie, nadat hij in juli een meniscusblessure opliep. Daarvan is hij bijna hersteld, maar zijn nieuwe kwetsuur, waarvoor een hersteltijd van ongeveer tien dagen staat, zet definitief een streep door zijn WK-ambities.

Zorgen om Depay richting WK nemen toe: aanvaller moet rentree wéér uitstellen

Xavi kan voorlopig nog steeds geen beroep doen op Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona is nog steeds herstellende van een hamstringblessure. Xavi liet zich vorige week nog positief uit over het herstel van Depay en sprak de hoop uit snel weer over hem te kunnen beschikken. Het Champions League-duel met Viktoria Plzen komt echter nog te vroeg voor de Oranje-international, waardoor de zorgen bij bondscoach Louis van Gaal richting het WK toenemen.

Alfred Schreuder moet nog geen uur na nieuws al ingaan op exit Ihattaren

Alfred Schreuder heeft nog geen uur na het persbericht een eerste reactie gegeven op het vertrek van Mohamed Ihattaren. Ajax maakte maandag laat op de middag bekend dat het de koopoptie in het contract van de twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder niet zal lichten. Schreuder beaamt op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Rangers dat hij het jammer vindt dat het zo is gelopen, maar acht zichzelf noch de club daarvoor verantwoordelijk.

Transferstunt in de maak? Beckham vertrouwt op komst van Messi

David Beckham gaat alles in het werk stellen om Lionel Messi komende zomer in te lijven. De eigenaar van Inter Miami heeft er volgens The Athletic het volste vertrouwen in dat hij de Argentijnse sterspeler van Paris Saint-Germain naar de MLS kan halen. Ook Barcelona aast nog steeds op een rentree van Messi in het shirt van de Catalanen.

