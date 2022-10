Sportieve Van Nistelrooij probeert gele kaart voor NEC-trainer te voorkomen

Zondag, 30 oktober 2022 om 15:42 • Guy Habets

Een opmerkelijk moment tijdens het Eredivisie-treffen tussen PSV en NEC in het Philips Stadion. Rogier Meijer, trainer van de Nijmegenaren, discussieerde met de vierde official over de (later ook afgekeurde) 2-0 van PSV en kreeg daarin steun van collega-trainer Ruud van Nistelrooij. De vierde man meldde aan scheidsrechter Martin van den Kerkhof dat Meijer een gele kaart moest krijgen en daar was de oefenmeester van PSV het mee oneens.

Luuk de Jong leek PSV op 2-0 te koppen, nadat de 1-0 van Anwar El Ghazi ook al omstreden was, en dat leidde tot discussie aan de zijlijn. Meijer wees de vierde official op een eerdere overtreding van Magnus Mattsson, waar voor gefloten werd, en dat die gebeurtenis wel erg leek op de duw die Érick Gutiérrez uitdeelde voorafgaand aan de 2-0. De protesten van Meijer werden de vierde man echter te gortig en die riep scheidsrechter Van den Kerkhof naar de zijlijn om een kaart uit te delen. Toen bemoeide Van Nistelrooij zich er ook mee.

Rogier Meijer is niet blij met de vierde man en krijgt back-up uit onverwachte hoek... ??#psvnec pic.twitter.com/3iyO67mkLJ — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2022

De coach van PSV stelde dat het 'niet nodig was om de scheids te roepen' en vond ook niet dat Meijer een gele kaart moest krijgen. Uiteindelijk kreeg de NEC-oefenmeester die wel, maar werd het doelpunt van De Jong alsnog afgekeurd. Ondertussen is de stand in het Philips Stadion toch nog 2-0 geworden via de sterke spits, die een strafschop benutte na een vermeende overtreding van Philippe Sandler op Xavi Simons. Cillessen kon de penalty niet keren.