Supercomeback zet titelstrijd op zijn kop; Kuijt zakt dieper weg in moeras

Vrijdag, 28 oktober 2022

De titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond op zijn kop gezet. Koploper Heracles Almelo werd bij Almere City slachtoffer van een indrukwekkende comeback: van 0-2 voor naar 3-2 verlies. PEC Zwolle verzuimde de koppositie over te nemen en verloor met 1-0 van MVV Maastricht, dat spectaculair over de tegenstander heen klimt naar plek twee. FC Eindhoven verloor plek vier door een turbulente 2-2 tegen Jong PSV. Dirk Kuijt ging met ADO Den Haag pijnlijk onderuit bij Helmond Sport (2-1) en bungelt met zijn ploeg op de zeventiende plaats.

Almere City FC - Heracles Almelo 3-2

Heracles ging voortvarend van start en kwam na vijf minuten op voorsprong. Na een prachtige lange bal van Marko Vejinovic kon Samuel Armenteros in het centrum doorbreken. De spits tikte de bal voorbij Nordin Bakker: 0-1. De doelman viel daarbij ongelukkig op de voet van Armenteros, die zich met een ogenschijnlijk zware blessure moest laten vervangen. Emil Hansson maakte er na 25 minuten 0-2 van door een voorzet van rechts knap binnen te volleren: 1-2. De Bronzen Stier-winnaar had wel geluk dat de bal afketste op het lichaam van zijn tegenstander.

Gekkenhuis bij @AlmereCityFC! ?? ?? 45’ Almere City 0 - 2 Heracles ?? 47’ Stije Resink en Ilias Alhaft komen het veld in ? 48’ Stije Resink, 1-2 ? 49’ Ilias Alhaft, 2-2 pic.twitter.com/vaORnpMZF9 — ESPN NL (@ESPNnl) October 28, 2022

De wedstrijd zou in de tweede helft volledig kantelen. Almere City zette het met twee goals binnen vier minuten na rust recht. Eerst vuurde Stije Resink de bal van grote afstand prachtig binnen, daarna kon invaller Ilias Alhaft een voorzet van Anthony Limbombe binnenlopen: 2-2. Daarna kreeg Hedwiges Maduro, assistent van Almere-trainer Alex Pastoor, geel wegens commentaar op de leiding. Het werd nog erger voor Heracles, dat moest toezien hoe een nieuwe voorzet van Limbombe in de 67e minuut werd binnengekopt door Joey Jacobs: 3-2. Heracles moest een paar minuten voor tijd met tien man verder, toen Mateo Les na een verkeerde aanname de doorgebroken Lance Duijvestijn neersabelde.

FC Den Bosch - NAC Breda 3-2

Na elf minuten kwam Den Bosch aan de leiding. Na een goede actie van Stan Maas wist Faris Hammouti de bal langs Roy Kortsmit te schuiven: 1-0. Snel daarna kwam Den Bosch-spits Joey Konings bij een enorme kans vrij voor Kortsmit, die met een zweefduik redding bracht. Kort na rust maakte Den Bosch er via een fraaie counter 2-0 van. Vanaf de achterlijn legde Hammouti de bal op het hoofd bij Danny Verbeek. De beslissing leek een kwartier voor tijd te vallen bij een nieuwe indrukwekkende counter van Den Bosch. Konings kopte ditmaal binnen uit een voorzet van Verbeek: 3-0.

NAC gaf echter geenszins op. Het deed direct wat terug via Thomas Marijnissen, die razendknap controleerde na een lange bal van Alex Plat en een-op-een afrekende met Wouter van der Steen: 3-1. In minuut 84 kopte Jort van der Sande de 3-2 binnen uit een voorzet van Marijnissen. NAC kwam in de eindfase tekort voor een punt.

FC Eindhoven - Jong PSV 2-2

Jong PSV trad aan met grote namen als Sávio, Johan Bakayoko en Richard Ledezma, maar kon niet voorkomen dat Eindhoven snel op voorsprong kwam. Jasper Dahlhaus vond met een afgemeten voorzet Charles-Andreas Brym, die binnenkopte: 1-0. Lange tijd leek Eindhoven er met een nipte zege vandoor te gaan, maar Jong PSV draaide het in de laatste vijf minuten helemaal om. Bakayoko rondde een knappe actie bekeken af: 1-1. Fodé Fofana knalde met een fantastisch schot in de kruising de 1-2 binnen. In blessuretijd slaagde Brym erin om een punt te redden voor Eindhoven. De Canadees dook op de goede plek op om een voorzet van Evan Rottier binnen te lopen: 2-2.

De Graafschap - TOP Oss 2-0

Siem de Jong had al vroeg de openingstreffer op zijn hoofd namens De Graafschap, maar raakte de paal. De voorsprong voor de thuisploeg volgde na een kwartier alsnog via een penalty van Danzell Gravenberch, die mocht aanleggen nadat Camiel Neghli was gevloerd in het strafschopgebied. De Graafschap speelde niet groots, maar zorgde in de blessuretijd van de tweede helft via Hicham Acheffay voor het slotakkoord: 2-0. Laatstgenoemde maakte daarmee zijn eerste treffer voor de Superboeren.

Telstar - FC Dordrecht 2-2

De eerste helft was een bijzonder doelpuntrijke. De uitploeg begon fantastisch, doordat Jaymillio Pinas een pass van Samuele Longo al na vijftig seconden kon promoveren tot doelpunt. Telstar liet zich daar echter niet van door de wijs brengen en kwam al in de derde minuut op gelijke hoogte, nadat Tom Overtoom een pass van Glynor Plet binnen wist te schieten. Amper tien minuten later stond het alweer 2-1. Plet was dit keer zelf de gevierde man, nadat hij een hoekschop van Christos Giousis binnenkopte. Toch werd het nog voor rust gelijk. Anouar El Azzouzi had een fraaie pass in huis op Pinas, die voor zijn tweede van de avond tekende. Na rust werd er ondanks kansen bij beide ploegen niet meer gescoord.

Helmond Sport - ADO Den Haag 2-1

Helmond kwam al na vier minuten spelen op voorsprong, nadat een fout van Denzel Hall werd afgestraft door Håkon Lorentzen. Ricardo Kishna had een kleine tien minuten later een prachtig balletje op Xander Severina in huis, die voor de keeper belandde maar het leer niet onder controle kreeg. Na rust maakte Hall zijn fout goed door voor de gelijkmaker te zorgen. Uit een hoekschop reageerde niemand van de thuisploeg alert, waardoor Hall door kon lopen en binnenpunteren: 1-1.

Vlak na die gelijkmaker kreeg Helmond al snel de kans om de voorsprong te pakken. De thuisploeg kreeg een strafschop na een overtreding van Hugo Wentges, die vervolgens de held was door de poging van Martijn Kaars te keren. Diezelfde Kaars maakte er na een klein uur spelen alsnog 2-1 van, nadat hij de bal ontving op de rand van het zestienmetergebied en met een laag hard schot wist af te ronden. In de slotfase probeerden de bezoekers het nog onder meer met een kopbal van Thomas Verheydt, dat over ging.

Roda JC Kerkrade - Jong FC Utrecht 4-1

De bezoekers begonnen het duel uitstekend doordat het al na vijf minuten spelen op voorsprong kwam via Mees Rijks. De aanvaller wist de bal goed binnen te prikken. De gelijkmaker via na 26 minuten, toen een hoekschop van Arjen van der Heide plots binnenviel. Rijks kreeg nog voor rust zijn tweede gele kaart en daar wisten de Limburgers na rust van te profiteren. Romano Postema bracht de thuisploeg even na de hervatting op voorsprong, nadat zijn schot met links van richting werd veranderd door een Utrechts been: 2-1. Dylan Vente vergrootte de marge naar twee, nadat hij een goede dieptepass met links wist af te ronden: 3-1. Niet veel later stond het alweer 4-1, toen Phil Thierri Sieben profiteerde van miscommunicatie bij de Utrechtse verdediging en het leer in een leeg doel kon tikken.

VVV-Venlo - Jong AZ 1-2

Na een kwartier moest de wedstrijd even worden stilgelegd vanwege rookontwikkeling, dat door vuurwerk ontstond. De wedstrijd kon even later worden hervat. De Alkmaarders kwamen vervolgens na een klein half uur spelen op voorsprong. Na slordig balverlies in de opbouw van de Limburgers pikte Soulyman Allouch de bal op. Hij bereikte Iman Griffith, die de bal beheerst in de lange hoek schoot. Via Sven Braken (kopbal naast) en Thijme Verheijen (lat) kwam VVV dicht bij de gelijkmaker, maar zij hadden het geluk niet aan hun zijde.

Dat duo kon even later wel juichen, toen een vrije trap van Verheijen op het hoofd van Braken belandde: 1-1. Na rust had Jong AZ het betere van het spel en kwam het in de 64e minuut op 1-2 via Yusuf Barasi. Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van de aanvaller, die niet nadacht en de verre hoek vond. Yachuroo Roemer miste in blessuretijd nog een grote kans, doordat hij zijn voet niet goed achter de bal kon zetten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 13 9 1 3 16 28 2 MVV Maastricht 13 8 3 2 6 27 3 PEC Zwolle 13 8 2 3 11 26 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 6 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 7 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 8 Willem II 12 5 4 3 4 19 9 VVV-Venlo 13 5 3 5 -4 18 10 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 11 NAC Breda 13 5 2 6 -2 17 12 Telstar 13 4 5 4 -5 17 13 Jong Ajax 12 4 4 4 2 16 14 De Graafschap 13 4 3 6 -2 15 15 FC Den Bosch 13 5 0 8 -4 15 16 FC Dordrecht 13 4 3 6 -4 15 17 ADO Den Haag 13 4 3 6 -5 15 18 TOP Oss 13 4 1 8 -4 13 19 Helmond Sport 13 4 0 9 -12 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6