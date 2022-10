Wim Kieft houdt tirade: ‘In alles heeft hij niet het niveau van Ajax’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Wim Kieft is 'verbijsterd' over het interview dat Gerry Hamstra voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax tegen Liverpool (0-3) gaf. De oud-spits vindt de manier waarop de technisch manager omgaat met kritiek niet passend. "Wat is dat voor calimero-gedrag van iemand in dienst van Ajax? Ongelofelijk dat Ajax zo iemand naar voren schuift als woordvoerder", aldus Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Hamstra legde bij RTL 7 uit dat het in zijn ogen niet slecht gaat in Amsterdam: "Als je de hectische transferzomer in je achterhoofd houdt kun je alleen maar concluderen dat Alfred Schreuder en zijn staf een fantastische prestatie leveren. We staan bovenaan in de competitie, vier punten los. We hebben twee punten meer dan vorig jaar op dit moment." Ook is Hamstra het niet eens met de kritiek dat de meeste aankopen op de bank zitten. De technisch manager wees erop dat Ahmetcan Kaplan en Owen Wijndal blessures opliepen.

\

Kieft veegt de argumentatie van Hamstra volledig van tafel. "Het is niet zo spannend om international Steven Bergwijn voor ruim 31 miljoen euro te kopen of de zelfopgeleide Brian Brobbey voor bijna 20 miljoen euro terug te halen. Nee, het gaat om die acht andere aankopen, die het niveau niet hebben en waar Ajax – lees: Hamstra – zo’n vijftig miljoen euro voor heeft betaald."

"Alsof dat geen wanprestatie is en of de technisch manager van het miljoenen verslindende voetbalbedrijf Ajax daar niet mee geconfronteerd mag worden", aldus Kieft. "Als je niet tegen kritiek kan, moet je niet bij Ajax gaan werken. Het hoort erbij, zeker na afgelopen zomer en gezien de huidige internationale ontmaskering. Dan ga je niet opzichtig je eigen straatje en dat van de trainer Alfred Scheuder schoonvegen. Nota bene ook nog eens met stemverheffing."

"De uitstraling van Hamstra, zijn hele houding en eerder die van Schreuder, is van een bedenkelijk niveau. En niemand binnen Ajax die deze twee mensen even in hun kraag vat en zegt van: ’hé Gerry, hé Alfred, je bent hier bij Ajax en niet bij Heerenveen of FC Twente. Wij zijn Ajax en liggen niet wakker van wat kritiek van buitenaf.' Zo ga je ermee om als Ajacied en niet zoals Hamstra en Schreuder nu doen. In alles heeft Hamstra niet het niveau van Ajax."