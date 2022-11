‘Vrienden stonden met de tranen in de ogen na mijn assist tegen VVV’

Donderdag, 3 november 2022

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone licht als officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie wekelijks een van deze talenten uit. Deze keer aandacht voor Sem Scheperman, die op jonge leeftijd werd opgenomen in de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles en nu in Almelo steeds nadrukkelijker aan de poort rammelt.

Door Mart Oude Nijeweeme

Wat goed is, komt snel. Dat moeten ze bij Heracles Almelo gedacht hebben toen ze Sem Scheperman begin oktober een nieuw contract onder de neus schoven. De twintigjarige middenvelder uit eigen jeugd tekende in maart zijn eerste profcontract en zag dit een paar maanden later opengebroken en verlengd worden tot medio 2025. Een verhaal over een aanstormend talent dat Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch bewondert, onder de vleugels speelt van Thomas Bruns en Marko Vejinovic en aan het einde van het seizoen een vaste basisspeler hoopt te zijn.

Het verhaal van Scheperman gaat zestien jaar terug, als hij op vierjarige leeftijd lid wordt van de plaatselijke voetbalvereniging vv Holten. Twee jaar later al wordt hij gescout voor de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles, die contact opnemen met zijn ouders. Ook Vitesse meldt zich. Maar Scheperman is te jong. Op zijn achtste verhuist hij uiteindelijk naar de academie in Hengelo, waar hij in de E1 komt te spelen. “We wonnen alles met 10-0, hadden een doelsaldo van honderd plus aan het einde van het seizoen. Dat ging veel te makkelijk. We speelden onder de naam van ATC’65, een amateurvereniging uit de buurt. Op die leeftijd mag je nog niet voor een BVO spelen.”

Op de vraag hoe Scheperman zich al op zo’n jonge leeftijd in de kijker wist te spelen bij clubs uit de Eredivisie, moet hij het antwoord schuldig blijven. “Daar durf ik geen antwoord op te geven. Sterker nog: ik hoorde van mijn ouders altijd dat ik vroeger vooral keek hoe andere jongens aan het voetballen waren. Mijn broer en zijn vrienden voetbalden altijd op een veldje in de buurt. Ik keek dan toe vanaf de zijkant met een bal onder de voet.” In de gezamenlijke jeugdopleiding speelt Scheperman onder meer samen met Mees Hilgers, Daan Rots en Jayden Oosterwolde, spelers die al de nodige Eredivisie-wedstrijden in de benen hebben.

Stage

Scheperman doorloopt zelf ook alle jeugdteams, mag zelfs even meetrainen met de A-selectie van FC Twente, maar redt het niet. Vorig jaar januari krijgt hij van zijn toenmalig trainer Mark Looms, die zelf twaalf seizoenen actief was in Almelo, te horen dat hij zich mag laten zien bij Heracles aan trainer Frank Wormuth. “Ik mocht meetrainen voor onbepaalde tijd. Dat zou eerst een week zijn, later werden dat twee en drie weken. Dat ging allemaal vrij snel. Het was wel een onrustige tijd met corona en het incident rond Rai Vloet. Heracles is een rustige club waar weinig gebeurt, maar toen was het vrij chaotisch.”

Heracles beleeft op dat moment een van de meest hectische tijden van de afgelopen decennia. Vloet veroorzaakt een dodelijk ongeval, de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie en technisch directeur Tim Gilissen, die zich persoonlijk hard maakte voor de komst van Scheperman, moest het veld ruimen. “Zijn vertrek kwam behoorlijk uit het niets”, blikt Scheperman terug. “Het zat er ergens wel een beetje aan te komen, maar hij was in mijn ogen een hele goede technisch directeur. Hij heeft echt een goede selectie neergezet, wist hoe hij met jongens om moest gaan. Naar mij was hij ook altijd eerlijk, iets wat ik echt nodig heb. Maar hij was verantwoordelijk en is er de dupe van geworden, zoals het een beetje werkt in de voetballerij. Het is jammer, maar alles gebeurt met een reden.”

Failliet

Scheperman zegt veel te hebben geleerd van zijn eerste jaar bij Heracles. “Ik ben wel iemand die zich kan afsluiten van randzaken. Ik laat me niet snel gek maken. De focus ligt vooral op mijn eigen ontwikkeling. De ervaren jongens hebben mij daar goed bij geholpen. Toen ik nog in de jeugd speelde, gebeurden er ook genoeg dingen. FC Twente ging destijds bijna failliet. In dat opzicht heb ik al behoorlijk wat meegemaakt als jeugdspeler. Je leert op jonge leeftijd zelfstandig te worden als je uit huis gaat.”

In Hengelo waren ze in de ogen van Scheperman ‘onduidelijk’. “Ze vonden me goed, maar ze misten iets. Ze vonden dat ik te laks was. Bij Heracles heb ik dat nog niet laten zien voor mijn gevoel”, aldus de middenvelder. “Ik was vooral blij dat Heracles kwam en ik daar aan de slag kon.” Dat het uiteindelijk zo snel is gegaan, had ook Scheperman niet verwacht. “Eind 2021 zat ik nog in de Onder 21 te koekeloeren. Ik wil niet zeggen dat ik uitgeleerd was, maar was er wel een beetje klaar mee. Ik wilde een stap omhoog maken. Het is mooi dat Heracles toen kwam. Ik had niet verwacht dat ik al zoveel minuten zou maken.”

Scheperman kwam dit seizoen tot dusver negen keer in actie, waarvan twee keer als basisspeler. De club wil hem rustig brengen. “Dat gaat tot nu toe goed. Ze willen dat ik een vaste waarde ga worden binnen afzienbare tijd en ook in de Eredivisie minuten ga maken. Op den duur moet dat leiden tot een mooie transfer en een mooi bedrag voor de club. Zelf hoop ik aan het einde van het seizoen een basisplaats te hebben”, zegt Scheperman. “Voor mijn gevoel zit ik dicht tegen de basis aan. Ik heb het dit seizoen een paar keer mogen laten zien. Dat ging met wisselend succes. Marko Vejinovic en Thomas Bruns zijn iets ouder, die zullen echt niet alle wedstrijden spelen. Mijn minuten komen wel. Als ik de kans krijg, moet ik presteren.”

Publiekslieveling

Voor de jonge Scheperman moet het een rare gewaarwording zijn. Hij speelt amper, maar wordt op Erve Asito al geregeld toegezongen. De aanhang lijkt hem nu dan ook al in de armen te hebben gesloten. “Ik krijg ook vaak berichtjes via Instagram van fans. Voor en na de wedstrijd. Ze scanderen mijn naam. Misschien komt het doordat ik uit de buurt komt? Ik weet het niet. Meestal moet ik lachen. Sommige jongens uit het publiek ken ik, daar heb ik in de jeugd mee samengespeeld. Dan zwaai ik terug. Ik laat me niet snel gek maken, ben een nuchtere jongen. Dat hebben ze mij van huis wel meegegeven. Het is leuk dat mensen oog voor je hebben.”

Het leukste berichtje na zijn contractverlenging kreeg Scheperman van een vriend van hem. “Hij is niet van de korte berichtjes en stuurde namens de vrienden een heel verhaal over hoe trots ze wel niet zijn. Tegen VVV-Venlo gaf ik een assist, ze stonden bijna met de tranen in de ogen te kijken. Dat is heel mooi, doet me goed.” Voor Scheperman voelt het als een beloning na jaren hard werken. “Ik denk dat het onderschat wordt hoeveel je ervoor moet doen. Ook als jeugdspeler. Mensen gaan er maar vanuit dat je uit kan gaan en veel bij vrienden kan zijn. Ik ging om zes uur ’s morgens weg en kwam om half zeven thuis. Je moet er veel voor laten. Dat ik nu mijn brood kan verdienen met iets wat ik het leukst vind om te doen, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Het was zwaar, maar je doet het ergens voor.”

Waar het uiteindelijk toe gaat leiden, durft de geboren Deventenaar niet te voorspellen. In zijn stoutste dromen hoopt hij Frenkie de Jong achterna te gaan, de speler die hij het meest bewondert. “Het is niet normaal wat hij aan het presteren is. Heel indrukwekkend”, aldus Scheperman. “Ik probeer te kijken wat hij doet aan de bal. Hij heeft zo’n versnelling… Gravenberch vind ik ook onwijs goed. Een half jaar geleden speelden we met de reserves tegen de reserves van Ajax. Ik stond bij Gravenberch. Hoe hij wegdraait bij een tegenstander… Altijd met de juiste snelheid en op het juiste moment. Hij heeft het zeker in zich om het te redden bij Bayern. Het wordt moeilijk, maar op de lange termijn zal het vast lukken. Als je minuten krijgt, zien ze het in je zitten. Dat geldt ook voor mij.”

Paspoort:

Naam: Sem Scheperman

Club: Heracles Almelo

Leeftijd: 20

Positie: Middenvelder

Lengte: 188 cm

Aantal wedstrijden: 12

Sterke punten: fysiek, overzicht, passing