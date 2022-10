Uniboost: een odd van 50.00 voor goals van Ajax en Liverpool!

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Ajax moet woensdagavond winnen om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League. Daarvoor dient in de Johan Cruijff ArenA gewonnen te worden van Liverpool. Lukt het de formatie van Alfred Schreuder om de Europese droom levend te houden? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash tussen Ajax en Liverpool van woensdagavond, met als aanvangstijdstip 21.00 uur.

De Amsterdamse club leek vorige maand op weg naar een verdienstelijk punt op Anfield. Liverpool wist echter in de slotfase met 2-1 te winnen, waardoor Ajax met lege handen achterbleef. Het elftal van Schreuder is nadien naar de koppositie in de Eredivisie gekropen, al was er tussendoor soms de nodige kritiek op het vertoonde spel. In de laatste twee wedstrijden werden Excelsior (7-1) en RKC Waalwijk (1-4) met ruime cijfers verslagen.

Liverpool heeft nog slechts een punt nodig voor plaatsing voor de volgende ronde in de Champions League. Ondertussen zijn de resultaten in de Premier League niet om over naar huis te schrijven. The Reds verloren zaterdag nog met 1-0 van hekkensluiter Nottingham Forest. Liverpool bezet de tegenvallende achtste plaats, met maar liefst twaalf punten achterstand op lijstaanvoerder Arsenal. Zorgelijke tijden dus voor manager Jürgen Klopp.

Het is zeer aannemelijk dat Brian Brobbey weer de diepste spits is bij Ajax. De fysiek sterke spits wacht alleen nog wel op zijn eerste treffer in de poulefase van de Champions League. Bij Liverpool zal in aanvallend opzicht veel afhangen van Mohamed Salah. De superster uit Egypte produceerde onlangs een hattrick tegen Rangers en staat nu op vijf doelpunten in de groepsfase. Alleen Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski scoorden tot dusver net zo vaak als Salah.

