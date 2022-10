De Israëlisch jeugdinternational die via Telstar Dumfries achterna wil gaan

Donderdag, 20 oktober 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jonathan Mulder, die op jonge leeftijd verhuisde naar Israël, terugkeerde naar Nederland en inmiddels vaste basisspeler is bij Telstar.

Door Jordi Tomasowa

“Ik ben in Nederland geboren en op mijn tweede zijn we met heel het gezin naar Israël verhuisd”, zegt Mulder, wanneer hij wordt gevraagd naar zijn jeugdjaren. “De reden dat we naar Israël verhuisden is omdat we daar veel familie hebben wonen. Ik heb daar ook echt een hele leuke tijd gehad. Ik was natuurlijk nog vrij jong. Het was heel vaak lekker weer, dus je kon elke dag voetballen met vrienden. We hadden een groepje van vijf, zes jongens. Dat zijn nog steeds mijn best vrienden."

Mulder maakte in het seizoen 2020/21 zijn debuut in het betaald voetbal tegen Ajax

“We woonden in een stad naast Tel Aviv, het ligt aan de zee en is echt prachtig”, vervolgt Mulder. “We pakten de fiets en gingen op zoek naar een van de vele sportparken in de stad. Daar ging iedereen naartoe om te voetballen, basketballen, tennissen, handballen etcetera. Dat zijn allemaal grote sporten in Israël.” Voor Mulder is er een duidelijk verschil tussen Nederlandse en Israëlische mensen. “Israëliërs zijn initiatiefrijker. De jongeren daar zijn volwassener. Je moet al vanaf je achttiende het leger in, dus het is eigenlijk een hele andere wereld. Je wordt gedwongen om snel volwassen te worden, want je moet zowel voor jezelf als voor je naasten zorgen.”

Als zoon van een Nederlandse vader en Israëlische moeder doorliep hij samen met zijn één jaar oudere broer Michael de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv, de viervoudig landskampioen en huidig koploper van de Liga Ha’Al. “In Israël leeft voetbal ook heel erg. Een mooi recent voorbeeld is de winst van Maccabi Haifa in eigen huis tegen Juventus (2-0). Zelfs de president zei daar iets over.”

Op elfjarige leeftijd verhuisde Mulder met zijn familie toch weer terug naar Nederland om zijn voetbaldroom, slagen in Europa, na te jagen. “Vooral het begin was lastig”, erkent Mulder. “Ik kon namelijk geen Nederlands. Gelukkig had ik mijn broer. Hij heeft me heel erg geholpen. Ik deed op dat moment alles met hem, tot ik de taal machtig was. We zaten samen met mijn grote zus op dezelfde school. Laat ik zeggen dat ik veel geluk had met mijn grote broer, zus en met mijn ouders natuurlijk. Zo kon ik makkelijker acclimatiseren.”

Terug in Nederland kozen de broers Mulder om hun jeugdopleiding te vervolgen bij de Amsterdamse amateurvereniging AFC. Na drie seizoenen werd Jonathan opgepikt door AZ. “Dat was wel echt een hele mooie periode. Ze werken er echt heel professioneel, zo staan ze ook bekend. De jeugdelftallen presteren goed. Het trainingscomplex is mooi en daar heb ik mogen spelen onder goede trainers.” Mulder werd knap kampioen met AZ Onder 16 en mede hierdoor kwam hij op de radar van de Israëlische voetbalbond. “Ik heb toen drie oefeninterlands voor Israël Onder 17 mogen spelen. Het was een hele mooie ervaring, want als voetballer wil je niets liever dan je land vertegenwoordigen.” Mulder had gehoopt dat er nog meer in het vat zat, maar uitgerekend tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het EK was hij geblesseerd. “Dat was wel heel ongelukkig, want we speelden toen tegen de leeftijdsgenoten van Oranje in Nederland.”

Mulder speelde twee seizoenen voor ADO Den Haag

Na vier seizoenen kwam er voor Mulder een einde aan zijn periode bij AZ met een overstap naar ADO Den Haag, waar hij gebrand is om zichzelf verder te ontwikkelen. “Ik ben begonnen bij de Onder 23, maar door corona kwam ik slechts vijf duels in actie voor het beloftenteam.” Toch wist Mulder in korte tijd zoveel indruk te maken dat voormalig trainer Ruud Brood besloot om hem gedurende het seizoen 2019/20 een kans te geven in het eerste elftal.

Zijn debuut en tevens enige minuten van dat seizoen maakte Mulder uitgerekend tegen Ajax. “Als je mag debuteren, dan ook het liefst tegen een grote club als Ajax natuurlijk”, zo klinkt het trots. “Dat was echt heel mooi. Ajax was dat duel niet echt top, maar ik zag wel de slimme keuzes die zij af en toe maakten. Dat was voor mij wel een hele mooie ervaring. We degradeerden dat seizoen, dus ik heb natuurlijk ook genoeg mindere momenten meegemaakt.” In de Keuken Kampioen Divisie slaagde Mulder er het afgelopen seizoen bij ADO ook nog niet in om een basisplaats af te dwingen. “Ik kwam opnieuw niet veel aan spelen toe. ADO is een prima club, we hadden een goed elftal en liepen promotie naar de Eredivisie net mis. Ik maakte daarvan alleen geen deel uit. Ik wist: als ik hier blijf, dan ga ik niet veel spelen. Ik wilde gewoon minuten maken en wist dat ik het aankon.”

Mulder koos voor Telstar, een keuze die achteraf gezien uitstekend heeft uitgepakt. “Telstar was absoluut de beste keus voor mij, ik wist dat ik hier een grote kans had op speeltijd. Onze trainer Mike Snoei sprak direct het vertrouwen in mij uit, maar ik moet daar natuurlijk wel iets voor teruggeven. Ik moet presteren. Ik spreek vaak met onze trainer. Hij vindt dat ik goed bezig ben, maar is ook van mening dat ik nog veel meer potentie in me heb. Wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn.” Mulder heeft louter positieve woorden over voor Snoei, die hij omschrijft als een ‘goede en enthousiaste trainer’. “Tijdens wedstrijden van ons zie je dat hij heel erg meeleeft.”

Telstar staat na elf competitieduels met vijftien punten stevig in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie. De selectie beschikt volgens Mulder ook over veel potentie en vooral van de ervaren spelers kan de twintigjarige verdediger veel leren. “Zij hebben dingen meegemaakt die ik nog niet heb meegemaakt. Die jongens nemen je ook regelmatig apart. Ik spreek bijvoorbeeld vaak met Mitch Apau over het verdedigende aspect. Hij was vroeger rechtsback, maar in ons systeem is hij nu een centrale verdediger die doordekt. Hij coacht me dan hoe ik moet staan, wanneer ik moet instappen etcetera.”

Bij Telstar veroverde Mulder dit seizoen direct een basisplaats.

Mulder miste dit seizoen nog geen enkel competitieduel en heeft als vaste basisspeler al het nodige geleerd. “Ik ben van nature een 4-3-3-formatie gewend, maar we spelen nu 3-4-3, dat past wel echt bij me. Ik heb geleerd dat mijn rol cruciaal is. Ik moet verdedigen, maar ook zeker aanvallen.” Toch voelde dat voor Mulder in het begin nog een beetje onwennig. “Ik speelde wat behouden, was er ook erg mee bezig dat ik mijn zone moet verdedigen. De trainer gaf toen tegen mij aan dat ik ook gewoon moet aanvallen. De mindset is vooral belangrijk, om echt mee te doen in elke aanval. Met mijn enorme loopvermogen kan ik dat zeker opbrengen. Dat het persoonlijk nu lekker gaat komt denk ik mede door het 3-4-3 systeem.”

De in Houten geboren verdediger omschrijft zichzelf als een dynamische speler die ‘fysiek sterk gebouwd’ is. “Ik heb veel loopvermogen, maar door mijn opleiding in Israël en bij AFC, AZ en ADO heb ik ook technische kwaliteiten. Als ik het spel voor me heb, kan ik de juiste keuze maken.” Mulder hoeft niet lang na te denken als hij gevraagd wordt of er spelers zijn aan wie hij zich graag spiegelt. “In de Eredivisie spelen ze bij sc Heerenveen volgens mij in een 3-5-2-systeem. Een goede vriend van mij, Milan van Ewijk, is daar rechter wingback. Elke keer als ik naar hem kijk, ben ik toch wel verbaasd door zijn fysieke kwaliteiten. Hij is heel goed. Mijn grootste voorbeeld is echter Denzel Dumfries. Ook hij is rechtsback, terwijl ik linksback ben. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik kijk graag naar fysiek sterke spelers die tegenstanders kunnen domineren, daar houd ik van.”

Over speelminuten hoeft Mulder dit seizoen voorlopig nog niet te klagen. Toch is hij er de persoon niet naar om op zijn lauweren te rusten. “Mijn persoonlijke doelstelling is nog steeds om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, zodat ik een betere voetballer wordt. Ik wil vooral veel leren. Dat kan natuurlijk ook tijdens trainingen, maar je maakt het snelst vlieguren door veel minuten te maken. Voor ons als team willen we gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Ik denk dat je altijd voor de play-offs moet gaan, anders strijd je voor niks. Je kunt niet degraderen in de Keuken Kampioen Divisie, dus uitspreken dat we de play-offs willen halen, is de juiste doelstelling.”

Paspoort

Naam: Jonathan Mulder

Club: Telstar

Leeftijd: 20

Positie: Verdediger

Lengte: 187 cm

Aantal wedstrijden: 12

Sterke punten: uithoudingsvermogen, snelheid, passing